EE. UU. responsabiliza al régimen nicaragüense por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera

Este lunes, Estados Unidos responsabilizó al régimen de Nicaragua, en especial al dictador Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, quien falleció el sábado en Managua mientras permanecía hospitalizado bajo custodia estatal.

Christopher Landau, subsecretario de Estado, escribió en X que “la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua es responsable de la muerte de Brooklyn Rivera, líder del partido político YATAMA alineado con los indígenas”.

Explicó que Brooklyn Rivera “murió este fin de semana como prisionero del régimen después de 3 años de trato inhumano, detención injusta y desaparición forzada”.

“Estados Unidos se solidariza con aquellos, como Brooklyn, comprometidos con una Nicaragua libre. Descansa en paz/Que en paz descanse Ta Upla Rivera”, concluyó.

Cabe recordar que Rivera tenía 73 años y fue fundador del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa (Yatama ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita).

Desde el 7 de marzo fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de un hospital capitalino por complicaciones respiratorias, según lo reportado por las autoridades.

Declaraciones

En una nota de prensa, el régimen dijo que su fallecimiento ocurrió pese a “los enormes e intensos esfuerzos” realizados para recuperar la salud de “su hermano Brooklyn”, y atribuyó su deterioro a complicaciones derivadas a una “bacteria generada por el Covid-19”.

La hija del líder indígena, Tininiska Rivera, a través de un comunicado reveló que ha solicitado en la víspera a las autoridades que permitan a su familia recibir el cuerpo de su padre y realizar la última despedida conforme a las tradiciones de su pueblo.

Asimismo, expresó su “profundo dolor y preocupación” por las circunstancias en que ocurrió la muerte del dirigente indígena y denunció que durante meses su familia permaneció sin información directa sobre la situación.