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Lunes, 01 de junio de 2026
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Elecciones en Colombia

"Es un insulto": senador republicano Bernie Moreno ante cuestionamientos del presidente Petro sobre los resultados electorales

junio 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El congresista norteamericano se refirió a las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia.

El senador republicano de Estados Unidos, Bernie Moreno, uno de los aliados más cercanos al presidente Donald Trump, calificó como "un insulto a la gente que trabajó tan duro" el que el presidente colombiano, Gustavo Petro, desconociera los resultados del preconteo electoral de la primera vuelta presidencial celebrada este domingo en Colombia.

En entrevista exclusiva con José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, Moreno, quien viajó al país suramericano como observador internacional, ofreció una evaluación positiva del proceso electoral colombiano.

"Yo vi absolutamente una elección manejada casi perfecta. No solamente la gente entrenada muy bien, el proceso de cómo lo hacen, yo creo que Estados Unidos debería aprender de Colombia", declaró el senador.

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El legislador de Estados Unidos destacó la presencia de observadores en niveles históricos y consideró que el sistema electoral colombiano representa "un estándar para el mundo".

Sin embargo, expresó su posición respecto al cuestionamiento de los resultados por parte del presidente Petro: "Yo creo que probablemente es un insulto a la gente que trabajó tan duro ayer". “Sus opiniones son sin base”, declaró.

Consultado sobre los candidatos que pasaron a segunda vuelta, Abelardo de la Estrella e Iván Cepeda, Moreno evitó pronunciarse directamente sobre sus preferencias, argumentando que su rol como observador le impide tomar partido públicamente. "La decisión de quién va a ser el presidente de Colombia el 7 de agosto es solamente y exclusivamente la decisión del pueblo de los colombianos", enfatizó.

Respecto a un posible pronunciamiento del presidente Trump a favor de algún candidato, el senador señaló que "esa es la decisión de él", pero subrayó que "eso no va a cambiar el poder que tiene el pueblo colombiano sobre la votación".

Moreno reiteró en múltiples ocasiones durante la entrevista que la decisión electoral corresponde exclusivamente a los colombianos.

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El senador confirmó que regresará a Colombia para observar la segunda vuelta del 21 de junio y expresó su optimismo sobre el futuro del país: "Los mejores años de este país están adelante". Además, destacó la importancia de cerrar "la polarización del país y también la desigualdad" como factores clave para el desarrollo.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado respaldando "el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a sus dirigentes políticos". La Casa Blanca, en respuesta a NTN24, celebró haber participado "junto a otras misiones internacionales" en la observación electoral y resaltó "la amistad de más de 200 años con Colombia".

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