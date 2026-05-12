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Martes, 12 de mayo de 2026
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Departamento de Estado de EE. UU. cuestiona decisión de Petro frente al Clan del Golfo: "La Paz Total no ha producido las mejoras previstas"

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro | Foto AFP
El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a NTN24 sobre la decisión del presidente de Colombia de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a NTN24 sobre la decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de suspender las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos alias “Chiquito Malo”.

A través de un portavoz oficial, la entidad señaló que el enfoque de “Paz Total” impulsado por el mandatario colombiano “no ha producido las mejoras de seguridad previstas”.

Asimismo, subrayó que cualquier proceso de negociación debe estar condicionado a reducciones claras y verificables de la violencia y de las actividades ilícitas, así como al cumplimiento de mecanismos de rendición de cuentas por los crímenes cometidos.

Este martes, la Fiscalía General de Colombia anunció su decisión de no suspender las órdenes de captura contra el jefe del Clan del Golfo y 28 de sus miembros tras un pedido del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien se encuentra negociando la paz con el grupo criminal.

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Jobanis de Jesús Ávila, alias "Chiquito Malo", es jefe de dicha organización ilegal considerada el mayor cartel narco del país. Para finales de abril, el Gobierno Petro había solicitado al ente acusador la suspensión de las órdenes de arresto en su contra y inclusión en la lista de beneficiarios.

El Clan del Golfo, organización clasificada como terrorista por Estados Unidos, negocia en Catar su desarme desde hace ocho meses, esto en el marco de la fallida política de "paz total" del Gobierno Nacional, que busca desmovilizar a todos los grupos armados.

Según argumentó la Fiscalía colombiana, no accedería a interrumpir las órdenes de detención hasta no tener "información suficiente y verificable" sobre si se cumplen los "requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz".

Noticia en desarrollo.

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