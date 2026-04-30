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Jueves, 30 de abril de 2026
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Mundial 2026

FIFA anuncia que revisará el método de venta de boletos del Mundial, pero no para la Copa de 2026 tras entradas a 2 millones de dólares

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá - Foto: EFE
Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá - Foto: EFE
La FIFA se ha enfrentado a duras críticas por la subida desorbitada de los precios de las entradas para el Mundial de este año.

La FIFA dijo este jueves que revisará su estrategia de venta de entradas para el Mundial 2030 tras la indignación suscitada por los precios elevados de las entradas para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El secretario general del órgano rector del fútbol, Mattias Grafstrom, afirmó que los altos precios de los ingresos para el torneo de este año reflejan "la realidad del mercado en Norteamérica".

"Siempre comprenderé a los aficionados y sus opiniones, pero creo que hay una gama bastante amplia de precios de entradas: algunas son baratas, otras más caras", señaló al término del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá.

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"Pero, por supuesto, como sabemos, escuchamos, tenemos en cuenta los comentarios y, por supuesto, como en cada Mundial, revisaremos y veremos cómo lo hacemos para el siguiente", añadió.

La FIFA se ha enfrentado a duras críticas por la subida desorbitada de los precios de las entradas para el Mundial de este año.

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) ha calificado la estructura de precios de "extorsiva" y de "traición monumental" a los hinchas.

El mes pasado, la FSE presentó una demanda ante la Comisión Europea dirigida contra la FIFA por los "precios excesivos de las entradas" para la máxima cita del balompié.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, insiste en que los precios de los ingresos son simplemente consecuencia de la enorme demanda.

"En Estados Unidos, en particular, existe esto que se llama precios dinámicos, lo que significa que los precios subirán o bajarán", dependiendo del partido, ha dicho Infantino.

La propia plataforma de reventa de la FIFA mostró esta semana cuatro entradas disponibles para la final del Mundial, el 19 de julio en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York, a un precio de dos millones de dólares cada una, según informes.

Otras plataformas de venta muestran habitualmente boletos para la final que cuestan decenas de millas de dólares.

Grafstrom señaló que los ingresos del Mundial —que se estima generarán hasta 13.000 millones de dólares— se reinvertirán en el fútbol.

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"El legado también es lo que podremos hacer con el dinero que genera", dijo el directivo, tras ser interrogado sobre si los precios afectarían la huella del Mundial, que comienza el 11 de junio.

El torneo de 2030 se disputará principalmente en España, Portugal y Marruecos, con partidos de la fase inicial a disputarse en Argentina, Paraguay y Uruguay.

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