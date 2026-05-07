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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump afirma que tres destructores de EE. UU. de primera categoría atravesaron "con gran éxito" el Estrecho de Ormuz "bajo fuego enemigo"

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Al tiempo, el mandatario agregó: "Nuestros tres destructores, con sus maravillosas tripulaciones, se reincorporarán ahora a nuestro bloqueo naval".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que tres destructores de EE. UU. de primera categoría atravesaron con gran éxito el Estrecho de Ormuz, bajo fuego enemigo.

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Mediante su cuenta oficial en la plataforma digital Truth Social, Trump sostuvo: "Los tres destructores no sufrieron daños, pero los atacantes iraníes sí que sufrieron grandes pérdidas".

"Quedaron completamente destruidos, junto con numerosas embarcaciones pequeñas, que se utilizan para sustituir a su Armada, totalmente desmantelada. Estas embarcaciones se hundieron en el fondo del mar, de forma rápida y eficaz. Se lanzaron misiles contra nuestros destructores, y fueron derribados fácilmente", puntualizó.

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Luego, continuó: "Del mismo modo, llegaron drones y fueron incinerados en pleno vuelo. Cayeron de forma tan hermosa al océano, ¡muy parecida a la de una mariposa cayendo a su tumba! Un país normal habría permitido el paso de estos destructores, pero Irán no es un país normal".

Al tiempo, el gobernante republicano manifestó: "Están liderados por LUNÁTICOS, y si tuvieran la oportunidad de usar un arma nuclear, lo harían sin dudarlo — pero nunca tendrán esa oportunidad y, al igual que los hemos derrotado de nuevo hoy, los derrotaremos con mucha más fuerza y de forma mucho más violenta en el futuro, si no firman su acuerdo".

"¡RÁPIDO! Nuestros tres destructores, con sus maravillosas tripulaciones, se reincorporarán ahora a nuestro bloqueo naval, que es verdaderamente un 'muro de acero'", añadió.

¿Qué impacto mundial tiene el cierre del Estrecho de Ormuz?

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El cierre parcial del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, genera una crisis energética global inmediata, disparando los precios del petróleo y gas.

Puntualmente, el bloqueo afecta el suministro a Asia y Europa, elevando costos de transporte y fertilizantes.

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