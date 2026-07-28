Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. advierte que el TPS es temporal y ofrece hasta 2.600 dólares a migrantes que salgan voluntariamente del país

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un mensaje en sus redes sociales en el que reiteró que el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio de carácter temporal y lanzó un nuevo llamado a quienes ya no cuentan con esa protección para que abandonen el país de manera voluntaria.

A través de una publicación difundida en la cuenta oficial del organismo, el DHS afirmó que "el Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal" y aseguró que las personas cuyo TPS ya expiró no pueden permanecer legalmente en territorio estadounidense.

"Para aquellos con el TPS terminado: es hora de cerrar. No tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí", señaló la entidad en el mensaje compartido en X.

Asimismo, el Departamento de Seguridad Nacional promocionó el programa CBP Home, mediante el cual ofrece un cheque de 2.600 dólares y un vuelo gratuito de regreso al país de origen para quienes decidan salir voluntariamente de Estados Unidos.

De igual forma, la publicación estuvo acompañada de una imagen con el mensaje en inglés: "Your Free Trial of America has Ended" ("Tu prueba gratuita de Estados Unidos ha terminado"), en la que también se indica que las protecciones del TPS han expirado y que, de no salir voluntariamente, las autoridades podrán ejecutar acciones de control migratorio.

Además, en la publicación aparecen dos opciones: un botón con la frase "Leave Now" ("Sal ahora") y otro que dice "Wait for Deportation" ("Espera la deportación"), reforzando el llamado del Gobierno estadounidense para que las personas sin una protección migratoria vigente abandonen el país antes de enfrentar un proceso de deportación.

Finalmente, cabe aclarar que este mensaje hace parte de la estrategia de comunicación del Gobierno de Estados Unidos para incentivar la salida voluntaria de migrantes que ya no cuentan con autorización para permanecer en el país y promover el uso de la plataforma CBP Home, presentada por las autoridades como una alternativa para gestionar ese proceso.