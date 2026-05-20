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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Marco Rubio

Desafiante respuesta del canciller del régimen de Cuba al mensaje en español de Marco Rubio sobre la situación en la isla

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Bruno Rodríguez y Marco Rubio - Foto EFE/AFP
Bruno Rodríguez y Marco Rubio - Foto EFE/AFP
Bruno Rodríguez reaccionó con una publicación en las redes sociales en la que dijo que Rubio “sigue hablando de una asistencia de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado”.

El canciller del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez, reaccionó con una publicación en las redes sociales al mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre la situación en la isla bajo la dictadura castrista.

Este miércoles 20 de mayo, fecha en la que Cuba celebra el Día de la Independencia, Rubio publicó un contundente mensaje en español al pueblo de Cuba en el que aseguró que “el presidente Donald Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba”.

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En su declaración, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos afirmó que “Cuba no está controlada por ninguna revolución sino por Gaesa”, lo que argumentó como “un Estado dentro del Estado que no le rinde cuentas a nadie”.

“El único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa”, sentenció.

Además, aseguró que su país está ofreciendo 100 millones de dólares en alimentos y medicinas para ser distribuidos directamente al pueblo por la Iglesia católica u otro grupo caritativo.

“El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba, no solo Gaesa, donde ustedes los cubanos de a pie puedan ser dueños de una gasolinera, una tienda de ropa o un restaurante”, subrayó.

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Ante eso, el canciller del régimen de Cuba reaccionó y señaló que el “secretario de Estado de EE.UU. repite su guion mendaz e intenta culpar al gobierno Cuba por el daño despiadado causado por el gobierno Estados Uniod al pueblo cubano”.

“Sigue hablando de una asistencia de 100 millones de dólares que Cuba no ha rechazado. Su cinismo es evidente para cualquiera cuando se trata de los efectos devastadores del bloqueo económico y el asedio energético”, dijo.

El mensaje de Rubio se divulgó cuando había expectativa por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el dictador cubano Raúl Castro, de 94 años.

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