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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Pete Hegseth

Secretario de Guerra Pete Hegseth se prepara para dar explicaciones ante el Congreso sobre la situación en Irán

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Pete Hegseth - EFE
Pete Hegseth - EFE
Además del secretario Pete Hegseth, se espera que testifique el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, acudirá al Congreso para dar explicaciones sobre la situación en Medio Oriente, donde la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo una importante campaña militar contra el régimen de Irán.

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Aunque Hegseth llegará a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes para hablar sobre el pedido del gobierno de aumentar un 42% el presupuesto de defensa, el funcionario se enfrentará a un duro cuestionamiento de los legisladores sobre la situación en Irán, lo que se traduce como su primera comparecencia ante el Legislativo desde el inicio del conflicto.

Legisladores de ambos partidos ya se han mostrado insatisfechos con la información sobre el conflicto proporcionada por el Gobierno republicano en reuniones reservadas, por lo que su comparecencia este miércoles se prevé como una audiencia pública de alto voltaje.

Además de Hegseth, se espera que testifique el jefe del Estado Mayor conjunto, el general Dan Caine.

"Por fin, el secretario Hegseth comparará ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara esta semana. Es hora de rendir cuentas por esta guerra iniciada por decisión propia", dijo Maggie Goodlander, miembro demócrata de la comisión.

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A la fecha, el presidente Trump no ha presentado públicamente un plan para poner fin a los ataques que lanzó junto con Israel el 28 de febrero y que llevó al régimen de Irán a cerrar el estrecho de Ormuz, una situación que ha disparado los precios del petróleo y se ha vuelto el principal tema de disputa.

Y es que, ante el bloqueo en el cruce marítimo, Washington respondió con un bloqueo de los puertos iraníes y mantiene tres portaviones desplegados en la región, algo que no ocurría desde hacía más de 20 años.

Hace unos días, el presidente Trump dijo que prorrogó un alto el fuego de dos semanas que se había acordado, en momentos en los que las negociaciones aún no han producido avances.

En lo que va corrido del conflicto, un total de 13 militares de Estados Unidos han muerto.

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