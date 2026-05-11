"Ella tendrá incentivos y creo que es su última oportunidad": María Corina Machado envía mensaje a Delcy Rodríguez y le pide apoyar la transición democrática

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró en las últimas horas que quienes cooperen con una transición pacífica hacia la democracia, incluida Delcy Rodríguez, contará con garantías.

Durante una entrevista concedida a Christiane Amanpour en CNN, Machado afirmó que la encargada del régimen venezolano “tendrá incentivos” si apoya una transición democrática.

“Ella tendrá incentivos y creo que es su última oportunidad para ser reconocida como una figura que contribuyó a una transición pacífica y ordenada a la democracia de Venezuela”, dijo.

Machado también aseguró que las Fuerzas Armadas también tienen la oportunidad, “más del 80% de sus miembros también desean una transición a la democracia”.

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“Y en cuanto al momento oportuno, el pueblo venezolano quiere elecciones lo antes posible. Desde un punto de vista técnico se requieren entre siete y nueve meses, una vez desde que se tome la decisión política de avanzar, nombrando un nuevo consejo electoral”, reiteró.

Cabe señalar que Delcy Rodríguez asumió las riendas de la dictadura chavista tras la captura del dictador Nicolás Maduro por las fuerzas de Estados Unidos en el mes de enero.

Rodríguez formaba parte de los sancionados por Estados Unidos, pero la Administración del presidente Donald Trump levantó las medidas en su contra a principios de abril.

No obstante, sigue sancionada por otros países, pero quienes acuden a la CIJ gozan de una protección jurídica especial.