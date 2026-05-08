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Gustavo Petro

Duros cuestionamientos contra el Gobierno Petro luego de que se conociera que pidió levantar las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

mayo 8, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gustavo Petro - Foto EFE
Gustavo Petro - Foto EFE
Entre esas órdenes de captura está la de Jobanis De Jesús Ávila (alias 'chiquito Malo'), señalado jefe del Clan del Golfo.

Duros cuestionamientos se generaron este viernes contra la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de pedir la suspensión de las órdenes de captura y también las órdenes de extradición contra 29 integrantes del Clan del Golfo, entre ellos alias 'Chiquito Malo'.

Alias 'Chiquito Malo' es uno de los más peligrosos criminales del país, por quien las autoridades ofrecen cinco mil millones de pesos de recompensa.

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La resolución, cabe resaltar, les permite la reubicación en dos departamentos, donde continuarían las conversaciones con el Gobierno colombiano.

Se trata de una resolución que no solo autoriza la aceptación de buena fe del listado de personas que se trasladarán a las Zona de Ubicación Temporal, que son un total de 29 personas, sino que además pide comunicar en particular a la Fiscalía General de la Nación frente a la aplicación de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura.

Es importante recalcar que dichas órdenes de captura incluyen también aquellas expedidas con fines de extradición.

Miembros como Jobanis De Jesús Ávila (alias 'chiquito Malo'), señalado jefe del Clan del Golfo, son quienes pueden impulsar con más fuerza —por su calidad de dirigentes de ese grupo— el proceso de paz con esa organización.

Para expertos juristas, el Gobierno podría estar extralimitándose, pues es la Fiscalía es quien tendría la última palabra de estas suspensiones.

"Su reubicación será en dos puntos específicos del territorio nacional: Tierralta, en Córdoba, y Belén de Bajira, en el Chocó, y según el documento, tendrá lugar el próximo 25 de junio y 'estará sujeto a las limitaciones en materia de localización, tiempo, finalidad y condiciones'", explicó Alfonso Gómez Méndez, exfiscal y exministro de Justicia.

Sin embargo, según el Gobierno, el presidente tiene la potestad para definir en qué momento, puede suspender las órdenes de captura contra las organizaciones.

¿Se están calmando las tensiones entre Ecuador y Colombia?

Los cuestionamientos al Gobierno se dan en la misma semana en que la Presidencia de Ecuador, por medio de un comunicado, informó que a partir del 1 de junio del presente año aplicará la reducción de aranceles a los productos colombianos del 100% al 75%.

"Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa Azin, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad a importaciones provenientes de Colombia", se expresó en el oficio publicado en las redes sociales oficiales del Gobierno ecuatoriano.

De acuerdo con la información compartida por medio del comunicado, esta medida tomada por la administración de Noboa busca "mecanismos de cooperación bilateral" que permitan el trabajo en conjunto en pro de la seguridad fronteriza que comparten los dos países.

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Entre tanto, la candidata a la presidencia de Colombia, por el Centro Democrático, Paloma Valencia, se atribuyó la gestión para la reducción de los aranceles a la importación de productos colombianos hacia Ecuador, tras sostener una conversación telefónica con Noboa.

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