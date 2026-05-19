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Martes, 19 de mayo de 2026
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OMS

Rubio se va contra la OMS y señala que "reaccionó un poco tarde" al brote de ébola que tiene las alertas encendidas

mayo 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El jefe de la diplomacia del presidente Donald Trump indicó que EE. UU. espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

Este martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo de la ONU del que ya no pertenece su país, se demoró en identificar un brote mortal de ébola en África.

El jefe de la diplomacia del presidente Donald Trump señaló: "Obviamente esta situación la van a manejar los CDC (los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y la OMS, que lamentablemente reaccionó un poco tarde".

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Recientemente, la OMS declaró el repunte de dicha enfermedad como una emergencia sanitaria internacional y convocó una reunión urgente sobre la crisis.

Rubio afirmó que Estados Unidos, que ha comprometido alrededor de 13 millones de dólares en ayuda tras los drásticos recortes del año pasado, espera abrir unas 50 clínicas para tratar el ébola en la República Democrática del Congo.

"Es un poco difícil llegar hasta allí porque está en una zona rural... y en un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra", añadió el funcionario.

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Se trata de una fiebre hemorrágica altamente contagiosa de la que no existe ninguna vacuna ni tratamiento terapéutico, especialmente para la cepa Bundibugyo, responsable del brote declarado a finales de la semana pasada.

Ante la situación, Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que no viajen a la región afectada.

Cabe mencionar que una de las primeras decisiones del presidente Trump tras regresar a la Casa Blanca el año pasado fue la puesta en marcha de la retirada de Estados Unidos de la OMS, a la que atacó fuertemente por su respuesta al covid.

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