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Jueves, 04 de junio de 2026
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Colombia

ONG señala que la crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador están entre “las más olvidadas” del mundo

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Colombia | Foto Canva
Colombia | Foto Canva
La organización señaló que más de un millón y medio de personas se vieron afectadas por el conflicto y la violencia en 2025, tres veces más que el año anterior.

Las crisis de desplazamiento en Colombia, Honduras y Ecuador están entre "las más olvidadas" del mundo, según la clasificación anual del Consejo Noruego para Refugiados (NRC), encabezada por Sudán y la República Democrática del Congo (RDC).

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La crisis en Colombia ocupó el tercer lugar de la clasificación en 2025.

El país, desgarrado desde hace más de 60 años por un conflicto interno en el que se entremezclan guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y fuerzas de seguridad, se encuentra, según la ONG, "atrapado en la montaña rusa del olvido".

"Las personas afectadas por este conflicto no han encontrado ninguna solución duradera. Demasiadas de ellas se ven desplazadas una y otra vez y atrapadas, sin perspectivas de salida", comentó Giovanni Rizzo, responsable de NRC en este país.

En total, un millón y medio de personas se vieron afectadas por el conflicto y la violencia en 2025, tres veces más que el año anterior, pero la respuesta humanitaria "solo contó con una financiación del 28,7%", según la ONG.

A Sudán, la RDC y Colombia le siguen en la clasificación Yemen, Afganistán, Honduras, Ecuador, Camerún, Nigeria y Mozambique.

La lista de la ONG se basa en tres criterios: la falta de financiación humanitaria, de cobertura mediática y de voluntad política por parte de la comunidad internacional.

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En Honduras, la respuesta humanitaria solo contó el año pasado "con un 11% de financiación", y el país comenzó 2026 excluido de la planificación de la respuesta humanitaria internacional.

Por su parte, Ecuador "se ha convertido en solo unos años en el país más violento de Latinoamérica". En 2025, "las tasas de homicidio aumentaron un 40% con respecto al año anterior".

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