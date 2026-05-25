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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Juicio contra Maduro

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

mayo 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
Según las fuentes citadas por CBS News, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo con el fiscal Michael Berger asignado para supervisarla.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro, según fuentes que revelaron la información a CBS News y cuyos nombres no fueron especificados en el reporte.

Los fiscales federales de Miami, de acuerdo con la información a la que accedió ese medio, recibieron la orden de abrir una nueva investigación penal contra Maduro ante una preocupación acerca de que el proceso judicial en su contra sea "débil".

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Los nuevos cargos de la nueva investigación contra Maduro en Miami podrían estar relacionados con conspiración para cometer lavado de dinero y delitos financieros internacionales y se presentarían en el Tribunal de Distrito Sur del estado de la Florida.

Se trata de un nuevo avance en el caso judicial contra el exdictador venezolano que se da luego de que Alex Saab, señalado de ser su testaferro, fuera deportado a Estados Unidos y acusado de participar precisamente en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un programa público de asistencia alimentaria venezolano.

La nueva investigación podría generar otras acusaciones que aumenten una eventual pena en su contra, teniendo en cuenta que ya enfrenta varios cargos de los que se declaró "no culpable" dos días después de haber sido capturado en Caracas, Venezuela, junto a su esposa Cilia Flores, contra quien también se presentaron cargos.

Según las fuentes citadas por CBS News, la nueva investigación se abrió formalmente alrededor de marzo, con Michael Berger, un respetado fiscal de Miami especializado en casos penales internacionales, asignado para supervisarla, junto con varios agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

De acuerdo con lo que precisaron las fuentes a CBS News, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) también participa en el proceso.

Maduro, cabe resaltar, ya enfrentaba acusaciones de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

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La próxima audiencia de Maduro y Flores ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York está programada para el 30 de junio de 2026, mientras que la de Saab está prevista para el 24 de junio en Miami.

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