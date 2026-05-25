Se encienden las alarmas a pocos días del Mundial: Messi deja el campo con aparentes molestias en la MLS

A menos de tres semanas del Mundial 2026, Lionel Messi encendió las alertas este domingo al pedir el cambio durante un partido del Inter Miami en la liga norteamericana (MLS) tras sentir, aparentemente, alguna molestia en la pierna izquierda.

El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando de la cancha del Inter en el minuto 73 y enfiló directamente al vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.

El capitán del Inter, que había dado dos asistencias en una alocada victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parón por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.

Argentina debutará en el torneo el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, Misuri, por el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

Ante la prensa, el entrenador de Las Garzas, Guillermo Hoyos, trató de restar importancia al percance de la superestrella y lo tildó de "fatiga".

"Que yo sepa todavía no tenemos informe sobre eso, pero próximamente lo tendremos", dijo el técnico argentino.

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Messi "realmente estaba fatigado. En ese sentido, es fatiga", afirmó.

"Estaba cansado, el campo estaba pesado y ante la duda siempre uno lo que hace es tratar de que no arriesgue", añadió el entrenador.

Messi debe transformarse en Norteamérica 2026 en el primer futbolista de la historia en participar en seis Mundiales, junto a Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa, si éste es finalmente seleccionado por el DT del Tri, Javier Aguirre.

El ocho veces ganador del Balón de Oro, de 38 años, cumple 39 el 25 de junio, salió del partido en el Nu Stadium tras recibir atención al borde de la cancha en la pierna izquierda y después de una corta conversación con Hoyos.

Las primeras imágenes del malestar de Messi quedaron en evidencia en el minuto 70, luego pasaron tres minutos en los que bajo la lluvia caminó la cancha hasta tomar la determinación de abandonar el juego.