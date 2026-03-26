Difunden imágenes de impresionante caravana que trasladó a Maduro de regreso a la prisión en Estados Unidos

Una impresionante caravana conformada por varios vehículos de seguridad pintados de negro, autos de policía y alguna ambulancia fue captada cuando trasladaba al dictador venezolano Nicolás Maduro tras su presentación en la segunda audiencia como parte de su caso en curso en un tribunal federal de Nueva York.

Durante la segunda audiencia, que tuvo lugar este jueves 26 de marzo, el juez del caso dijo que no desestimará el caso por la disputa sobre los honorarios legales.

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De acuerdo con reportes, Maduro y su esposa, Cilia Flores, estuvieron sentados en la mesa de la defensa con auriculares para la traducción.

El juez solicitó que Barry Pollack, abogado de Maduro, presentara su alegato sobre el derecho del capturado dirigente chavista a contar con un abogado.

Pollack afirmó que los acusados tienen derecho a "no solo un abogado competente, sino también a un abogado de su elección, y el derecho a utilizar fondos lícitos para tal fin".

Además, dijo que Maduro y su esposa han declarado que no pueden costear sus honorarios legales por sí mismos y que el Estado venezolano debería poder costearlos. "Tienen todo el derecho a usar sus fondos para pagar su defensa", declaró Pollack.

Al finalizar la audiencia, el juez dijo que no desestimará el caso contra Maduro por la disputa sobre los honorarios legales. "No voy a desestimar el caso", aseguró Hellerstein.

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Además, tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesible a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.