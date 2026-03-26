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Jueves, 26 de marzo de 2026
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Nicolás Maduro

Abogado explica lo que dejó la segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores

marzo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Kelvi Zambrano, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, habló en NTN24.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que Nicolás Maduro enfrentará cargos adicionales a los ya presentados por narcoterrorismo, calificando al dictador venezolano como "un hombre muy peligroso" que ha causado daños significativos tanto a Venezuela como a territorio estadounidense.

"Espero que enfrente ese cargo en algún momento porque fue muy grande y todavía no se ha presentado", dijo.

Y añadió: "él vació sus cárceles en nuestro país y fue un gran proveedor de drogas hacia nuestro país", refiriéndose a las acusaciones contra Maduro por facilitar la migración forzada y el tráfico de estupefacientes.

El mandatario estadounidense señaló que las acusaciones actuales representan "solo una fracción de la cantidad de cosas que ha hecho", y expresó su expectativa de que el exdictador reciba "un juicio justo", contrastando esto con el trato que Maduro habría dado a presos políticos en Venezuela.

Mientras tanto, en una audiencia judicial celebrada en Nueva York, el juez a cargo del caso rechazó desestimar el proceso contra Maduro, como solicitaba su defensa legal.

El abogado constitucionalista Kelvi Zambrano, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, explicó que "el juez solamente verifica cómo está el estado del caso sin entrar a decidir sobre el fondo del caso".

Según Zambrano, el magistrado está "evitando incurrir en situaciones que puedan ser consideradas como violaciones al debido proceso".

La defensa de Maduro presentó el 26 de febrero una moción alegando vulneración del derecho al debido proceso y solicitando acceso a fondos del Estado venezolano para pagar la asistencia jurídica.

Sin embargo, Zambrano señaló que "los abogados de la defensa mencionan mucho la legislación venezolana, pero no dicen en qué parte de la legislación venezolana está esta obligación del Estado".

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