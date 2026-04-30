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Jueves, 30 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos asegura que "hay 41 buques cisterna con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender" tras bloqueo a sus puertos en el estrecho de Ormuz

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuerzas de Estados Unidos - Comando Central
Fuerzas de Estados Unidos - Comando Central
Según las estimaciones del CENTCOM, eso "representa una pérdida estimada de más de 6 mil millones de dólares", de la cual el régimen islámico no puede beneficiarse económicamente.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró que "hay 41 buques cisterna con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender" tras el bloquero impuesto a sus puertos en el estrecho de Ormuz.

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En un comunicado en las rede sociales, el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, presentó un balance sobre "el éxito del bloqueo de Estados Unidos contra Irán" e indicó que "las fuerzas estadounidenses lograron un hito significativo al desviar con éxito el 42.º buque mercante que intentaba violar el bloqueo".

"Esto refleja la excelente labor que realizan los militares estadounidenses para impedir la entrada y salida del comercio marítimo de los puertos iraníes. Actualmente, hay 41 buques cisterna con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender", precisó.

Según las estimaciones del CENTCOM, eso "representa una pérdida estimada de más de 6 mil millones de dólares", de la cual el régimen iraní no puede beneficiarse económicamente.

"El bloqueo es altamente efectivo y las fuerzas estadounidenses mantienen su firme compromiso con su cumplimiento total", concluyó.

La Administración del presidente Donald Trump lanzó junto con Israel un ataque el 28 de febrero contra Irán, lo que llevó al régimen islámico a cerrar el estrecho de Ormuz, una situación que ha disparado los precios del petróleo y se ha vuelto el principal tema de disputa.

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Y es que, ante el bloqueo en el cruce marítimo, Washington respondió con un bloqueo de los puertos iraníes y mantiene tres portaviones desplegados en la región, algo que no ocurría desde hacía más de 20 años.

Hace unos días, el presidente Trump anunció que prorrogó un alto el fuego de dos semanas que se había acordado, en momentos en los que las negociaciones aún no han producido avances.

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