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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Departamento de Guerra

El Departamento de Guerra reveló por primera vez cuánto le ha costado a Estados Unidos la potente operación militar contra el régimen de Irán

abril 29, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El secretario Pete Hegseth defendió los ataques y arremetió contra los legisladores demócratas.

El secretario de guerra, Pete Hegseth, compareció este miércoles por primera vez ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes desde que comenzó la Operación Furia Épica contra objetivos del régimen de Irán.

Entre fuertes cuestionamientos de los legisladores demócratas, Hegseth defendió las operaciones militares de Estados Unidos y, junto a el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, pidieron un mayor presupuesto.

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La potente operación militar de Estados Unidos en Irán ha costado hasta ahora 25.000 millones de dólares, según declaró Jules Hurst, un alto funcionario del Pentágono, proporcionando así la primera estimación oficial del coste militar.

Hurst, quien desempeña las funciones de interventor del Departamento de Guerra, informó a los legisladores del Comité que la mayor parte de ese dinero estaba destinado a municiones. El funcionario, sin embargo, no detalló lo que incluía esa estimación.

El representante Adam Smith, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, respondió a Hurst: "Me alegra que haya respondido a esa pregunta porque llevamos mucho tiempo pidiéndola y nadie nos ha dado la cifra".

Por su parte, Hegseth, jefe del Pentágono, aseguró a los legisladores que el coste estaba justificado dado el objetivo de Estados Unidos de garantizar que el régimen de Irán no posea capacidades nucleares para desarrollar armas que pongan en riesgo al mundo.

"¿Cuánto pagarías para asegurarte de que Irán no obtenga una bomba nuclear? ¿Cuánto pagarías?", preguntó Hegseth.

Hegseth defendió el conflicto de forma más general al aseverar que no se trataba de un callejón sin salida y arremetió contra los legisladores demócratas, a quienes calificó de "ineficaces" por criticar las medidas de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"¿Lo llamas un atolladero, entregar propaganda a nuestros enemigos? ¡Qué vergüenza que digas eso!", señaló Hegseth en respuesta a John Garamendi, y reiteró sus críticas contra los demócratas del Congreso al llamarlos, de manera contundente, "temerarios, ineptos y derrotistas".

Estados Unidos, cabe recordar, comenzó sus ataques contra el régimen de Irán —en una operación conjunta con las fuerzas de Israel— el 28 de febrero y actualmente ambos países mantienen un frágil alto el fuego.

El Pentágono ha desplegado decenas de miles de efectivos adicionales en Medio Oriente, incluyendo el mantenimiento de tres poderosos portaviones en la región.

Trump instó este miércoles al régimen de Irán a "despertarse" ante el estancamiento de las negociaciones para terminar con dos meses de guerra.

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"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale despertar pronto!", escribió Trump en su red Truth Social, junto a una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

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