Estas son las imágenes del brutal ataque con cuchillo en el rodaje de una telenovela que dejó tres muertos en Colombia: ¿Justicia por mano propia o legítima defensa?

Una tragedia enluta al mundo del entretenimiento y la televisión en Colombia. En la producción de ‘Sin senos sí hay Paraíso 4’ en Bogotá, un hombre atacó con un cuchillo a una persona cerca de donde estaban grabando en el sector del Parque Nacional Oriental, desatando una riña que dejó tres muertos, incluidos miembros de la producción.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en horas de la tarde cuando el equipo de la famosa serie adelantaba labores de rodaje. El atacante arremetió con un arma cortopunzante a una de las personas presentes y esto terminó en una riña donde fallecieron dos personas del equipo de trabajo y el atacante.

En el altercado, el agresor resultó herido de gravedad en el intento por detenerlo, pero en ese momento alcanzó apuñalar a dos personas, quienes posteriormente murieron. En total hubo tres fallecidos, uno herido de gravedad que se recupera en el hospital San Ignacio y cuatro detenidos.

Nicolás Perdomo, de 23 años, y uno de los conductores de los camiones de la producción, Henry Benavides, fueron las víctimas fatales del cruel y brutal ataque.

La Policía descartó que el ataque se diera por un intento de hurto, que fue la primera hipótesis manejada por quienes presenciaron el acto.

Los hechos han generado el repudió del gremio del cine y la televisión colombiana, quienes se han pronunciado en sus redes sociales por lo ocurrido.

Actores y actrices de la famosa producción como Gregorio Pernia, Carmen Villalobos y Majida Issa manifestaron su rechazo a estos hechos y enviaron condolencias a la familia de las víctimas.

El Sindicato Gremial Audiovisual de Colombia también se pronunció ante la tragedia y pidió seguridad en los sets de grabación y la protección de todos los trabajadores.

Julián Quintana, abogado penalista y exfuncionario de la Fiscalía General de Colombia, habló en El Informativo de NTN24 para analizar el caso.

¿Justicia por mano propia o legítima defensa? El jurista respondió.