El Bayern Múnich de Lucho Díaz no pudo remontar en el Allianz Arena: PSG avanzó a la final e intentará ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva

Este miércoles 6 de mayo el El Bayern de Múnich se despidió de la UEFA Champions League tras caer en semifinales ante el París Saint-Germain Football Club.

El encuentro de vuelta disputado en el Allianz Arena (Alemania) quedó 1-1. El actual balón de Oro, Ousmane Dembélé, abrió el marcador en el minuto 3 de la primera parte.

Por su parte, en tiempo de descuento (90+4) Harry Kane igualó el marcador. No obstante, el resultado global quedó a favor del PSG (5-6).

Así las cosas, el PSG avanzó a la final del torneo de clubes más laureado a escala internacional.

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Los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez intentarán ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva.

En la temporada 2024/2025, el cuadro parisino goleó al Inter de Milán (Italia), casualmente en el Allianz Arena de Múnich.

Tras ganar su primera UCL en la temporada 2024-2025, el PSG ha cambiado radicalmente su estrategia para intentar replicar el modelo de éxito del Real Madrid.

Recordemos que hasta el momento, es el Real Madrid el único club en la historia en ganar ediciones consecutivas de la UEFA Champions League bajo el formato moderno (desde 1992), lográndolo en 2016, 2017 y 2018.

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Además, ostenta el récord histórico general al ganar las primeras cinco Copas de Europa consecutivas (1956-1960).

La final de la Champions entre Arsenal y PSG se jugará en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el 30 de mayo de 2026.