Disidencia comandada por Iván Mordisco anunció un “alto al fuego” por elecciones en Colombia

Este viernes, el grupo criminal disidente de las FARC, Estado Mayor Central, liderado por el comandante y guerrillero Iván Mordisco, anunció un alto el fuego en Colombia por las elecciones presidenciales.

El denominado EMC rechazó el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y se convirtió en uno de los grupos criminales que ha llevado al deterioro de la seguridad en el país con sus acciones terroristas.

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La organización criminal, que comanda el guerrillero más buscado de Colombia, anunció en un comunicado la "suspensión de operaciones militares ofensivas" desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio.

Según el texto, la tregua busca brindar las "condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas".

Las elecciones presidenciales en el país latinoamericano se llevarán a cabo para definir al sucesor del Gustavo Petro, quien durante su gestión intentó negociar una fallida “Paz Total” con todos los grupos al margen de la ley en el país.

Las presidenciales se han visto marcadas por los altos índices de violencia y el mes pasado hombres de Mordisco asesinaron a 21 personas en un atentado con explosivos en una carretera del suroeste del país, el peor ataque contra civiles en dos décadas.

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Tras el desarme de las FARC, que logró convertirse en grupo político en Colombia, el mandatario sólo mantiene conversaciones con el Clan del Golfo y algunas guerrillas menores.

La primera vuelta de los comicios está programada para llevarse a cabo el próximo 31 de mayo.

Los favoritos, principalmente, son los candidatos Iván Cepeda, el abogado Abelardo de la Espriella, y la senadora Paloma Valencia.