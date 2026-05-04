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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Ecuador

En Ecuador más de 120 personas han sido detenidas en medio de toque de queda

mayo 4, 2026
Por: Natalya Baquero González
Miembros del ejército ecuatoriano hacen guardia tras el toque de queda - Foto: AFP
Miembros del ejército ecuatoriano hacen guardia tras el toque de queda - Foto: AFP
Cinco de los detenidos “son objetivos de interés penal”, según las autoridades.

Las autoridades policiales de Ecuador han entregado el primer reporte del toque de queda que dio inicio este 3 de mayo y se extenderá hasta el 18 del mismo mes, acción por medio de la cual el gobierno de Daniel Noboa busca combatir la criminalidad y la violencia que vive el país.

De acuerdo con la policía, en la restricción que comenzó sobre las 23:00 horas del domingo y finalizó este lunes a las 5:00, fueron detenidas más de 120 personas por infringir la medida que se aplica en nueve provincias y cuatro cantones.

Según las autoridades, la aprensión de estas personas en un 96% se dio por el incumplimiento de la normativa y tan solo el 4% restante se dio por delitos relacionados con conductas delictivas.

“Los resultados del día de ayer son positivos, sobre todo porque tenemos un número de 124 aprendidas, de las cuales 119 son por transgredir el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 5 detenidos que tenemos por otros delitos; estos ya son objetivos de interés penal relevante”, dijo el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, en entrevista con TeleAmazonas Ecuador.

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En medio de su informe, Dávila indicó que la provincia donde el índice de detención fue más alto fue Bolívar.

Entretanto, la Policía de Ecuador, por medio de sus redes sociales, informó que bajo esta medida han “desplegado patrullajes intensivos, controles móviles y fijos, así como incursiones estratégicas orientadas a ubicar, intervenir y neutralizar las estructuras criminales”.

Cabe destacar que esta acción está siendo ejecutada bajo el decreto 370 formalizado por el presidente Daniel Noboa, el cual establece la restricción en las calles en la franja horaria de las 23:00 hasta las 5:00 hora local, entre el 3 y el 18 de mayo.

Esta prohibición se aplica a las provincias de Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos, estas últimas cercanas a la zona fronteriza con Colombia.

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Además, este decreto también cobija La Maná (Cotopaxi), Las Naves (Bolívar), Echeandía (Bolívar) y La Troncal (Cañar).

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