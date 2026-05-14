¡Por el tiquete a la final! Definidas las fechas y horarios para las semifinales de ida del fútbol colombiano

Tras disputarse los últimos juegos de los cuartos de final de la Liga BetPlay Apertura 2026, se definieron las llaves de las semifinales para las cuales la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) estableció horario y fecha.

Los encuentros quedaron de la siguiente manera: el Junior se medirá ante Independiente Santa Fe, mientras que Atlético Nacional hará lo propio ante el Deportes Tolima.

En ese sentido, el ente regulador del fútbol colombiano, la Dimayor, dio a conocer las fechas en las que se disputarán los juegos de ida de esta instancia de la competencia, en la que las cuatro escuadras tienen claro que no hay que ceder puntos y que cualquier error las alejará de la tan anhelada estrella de mitad de año.

¡Prográmese! Así se jugarán las semifinales del Campeonato Apertura 2026

Juegos de ida - Sábado 16 de mayo

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Hora: 6:00 p.m. hora colombiana

6:00 p.m. hora colombiana Independiente Santa Fe vs. Junior

Hora: 8:30 p.m. hora colombiana

Aunque la Dimayor no ha hecho oficiales los horarios y la jornada de los partidos de vuelta, la fecha tentativa para el desarrollo de estos encuentros es el sábado 23 de mayo, esto teniendo en cuenta que tres de los cuatro equipos semifinalistas tendrán participación en la Copa Libertadores durante el martes 19 y jueves 21 del mismo.

Así se definieron los pasos a semis de fútbol colombiano

Durante la fase de cuartos de final hubo festival de goles; por un lado, el conjunto ‘Tiburón’ avanzó a la semifinal, luego de vencer en el global al Once Caldas 3 a 2. Aunque la escuadra manizaleña tuvo la oportunidad de extender la serie a la definición desde el punto penal, Dayro Moreno erró el cobro desde los doce pasos y condenó a su equipo a la eliminación.

Por su parte, los dirigidos por Pablo Repetto y con la puntería de Hugo Rodallega hicieron respetar su localía en el juego de vuelta ante el América de Cali en El Campín, donde con un marcador de 4 tantos a 0 venció a los liderados por David González.

Al final, los ‘Cardenales', que tuvieron como figura a Rodallega, se quedaron con el cupo a semis tras vencer a la ‘Mechita’ 5 a 1 en el global; cuatro de los tantos de esta llave fueron anotados por el experimentado delantero.

Entre tanto, el Deportes Tolima en ambos juegos mantuvo la diferencia ante el Deportivo Pasto, al cual venció en la serie 3 a 0, mostrando superioridad y asegurando su cupo en semis del fútbol colombiano.

Mientras que Atlético Nacional, con altos y bajos, hizo lo propio ante el Internacional de Bogotá, aunque lo superó por un amplio global 9 a 2, los dirigidos por Diego Arias tienen claro que no pueden confiarse en las semifinales, en las que se medirán a los ‘Pijaos', uno de los equipos sobresalientes de la Liga BetPlay durante la vigente temporada.