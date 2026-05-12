"Estado 51": Trump publicó imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera de Estados Unidos

Este martes, apenas horas después de la controvertida frase del presidente Donald Trump en la que insinuó que consideraría convertir a Venezuela en un nuevo estado de Estados Unidos.

El lunes, el mandatario afirmó durante una declaración vía telefónica a la cadena Fox News que está considerando adherir a Venezuela al territorio de su país.

Trump afirmó a la cadena que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela “en el estado 51 de Estados Unidos”.

Delcy Rodríguez, jefe del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro, se pronunció frente a las declaraciones de Trump en medio de su desplazamiento a la Corte Internacional de Justicia que Venezuela.

Ahora, el mandatario avivó las dudas y cuestionamientos publicando una imagen en su cuenta personal de Truth Social en la que aparece el mapa de Venezuela pintado completamente con la bandera de Estados Unidos y sobre él la frase: "Estado 51".

El mapa, además, no contiene el territorio del Esequibo, mismo que Venezuela reclama como propio ante Guyana y cuya disputa actualmente es discutida en la Corte Internacional de Justicia.

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Rodríguez, encargada de la dictadura, afirmó desde La Haya que Venezuela "jamás" ha considerado ser el estado 51 de Estados Unidos como lo ha sugerido el mandatario norteamericano.

Rodríguez fue consultada por una periodista de la cadena oficialista Telesur a su salida de una audiencia en la Corte Internacional por un centenario diferendo territorial con Guyana.

¿"Qué dice de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump que está considerando hacer de Venezuela el estado 51?", le preguntó la periodista.

"Jamás estaría previsto porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia", respondió Rodríguez.