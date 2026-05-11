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Lunes, 11 de mayo de 2026
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Donald Trump

Acusado de intentar asesinar al presidente Trump en la Cena de Corresponsales se declaró inocente de todos los cargos

mayo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Cole Tomas Allen, acusado de tiroteo en Cena de Corresponsales - Fotos: EFE / X
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Cole Tomas Allen, acusado de tiroteo en Cena de Corresponsales - Fotos: EFE / X
El tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se produjo el intento de atentado contra Donald Trump, ocurrió la noche del 25 de abril.

Cole Tomas Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump en la Cena de Corresponsales, se declaró inocente de todos los cargos este lunes 11 de mayo.

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Allen, recordemos, fue vinculado al tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C., donde el Servicio Secreto tuvo que evacuar a Trump tras registrarse disparos en las inmediaciones del evento.

Descrito como tutor académico de California, Allen enfrenta múltiples cargos federales derivados del incidente.

Entre los cargos que pesan en su contra aparecen: Intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, agresión a un agente federal, transporte interestatal de armamento y uso de armas de fuego en la comisión de un delito violento.

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El tiroteo durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se produjo el intento de atentado contra Trump, ocurrió la noche del 25 de abril.

El incidente tuvo lugar en el prestigioso hotel Hilton en Washington, provocando la evacuación de Trump.

La noche de ese sábado, Allen ingresó al hotel donde hacía presencia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y varios funcionarios de su gobierno, entre ellos, el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

En videos quedó registrado el momento en que el mandatario norteamericano fue evacuado del lugar junto a su esposa Melania Trump, mientras el tirador disparaba cerca del salón principal.

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Según información del fiscal general Todd Blanche, el objetivo del sospechoso era atentar contra funcionarios del gobierno de Estados Unidos, principalmente contra Trump.

A su vez, ha señalado que el hombre se trasladó en tren desde Los Ángeles a Chicago y posteriormente hacia Washington, lugar donde llevaría a cabo su plan criminal.

En total, recorrió 4.400 kilómetros, lo que arroja que podría haber desestimado trasladarse en avión para llevar consigo las armas.

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