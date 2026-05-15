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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Elecciones en Colombia

En medio de amenazas, así funciona el estricto esquema de protección de varios candidatos a la Presidencia de Colombia

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos a la Presidencia de Colombia - Fotos: EFE
Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán el próximo domingo 31 de mayo. En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio.

A menos de un mes para que se celebren las elecciones en Colombia, se ha acentuado la preocupación por las amenazas de muerte que recibieron los candidatos presidenciales Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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En videos que circulan en diferentes redes sociales se ve el estricto esquema de protección de aspirantes a ocupar la Casa de Nariño.

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Protegidos por escudos antibalas, equipos antidrones y varios guardaespaldas armados a su alrededor, así se presentan estos candidatos a sus respectivos actos de campaña.

Paloma Valencia:

Abelardo de la Espriella:

Iván Cepeda:

Los comicios presidenciales de Colombia de 2026 se realizarán el próximo domingo 31 de mayo.

En esta contienda se elegirá al presidente y vicepresidente de la República de Colombia para el período 2026-2030.

Vale mencionar que, el periodo presidencial en Colombia es de cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata.

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En caso de una posible segunda vuelta se disputaría el 21 de junio. El Artículo 190 de la Constitución Política de Colombia, en ese orden de ideas, establece que para elegir presidente se requiere la mitad más uno de los votos.

En ese sentido, si ningún candidato obtiene esta mayoría absoluta, se debe realizar una segunda vuelta.

En esta fase solo se medirán los dos candidatos que obtuvieron las votaciones más altas en la primera vuelta.

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