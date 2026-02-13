NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Portaviones

Dos portaviones en la misma región: el Pentágono trasladará el Gerald R. Ford que participó en la captura de Maduro desde el Caribe hasta Oriente Medio

febrero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
La información fue transmitida por dos funcionarios de Estados Unidos a Reuters.

El Pentágono enviará el portaviones USS Gerald R. Ford desde el Caribe hasta Oriente Medio, informaron el viernes dos funcionarios de Estados Unidos a Reuters.

La medida, cabe resaltar, situaría a dos portaviones en la misma región en un momento en que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán.

El USS Gerald R. Ford, el portaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, ha estado operando en el Caribe con sus buques de escolta y participó en el operativo militar en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Uno de los funcionarios, que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias, señaló que el portaviones tardaría al menos una semana en llegar a Oriente Medio.

Con solo 11 portaviones en el arsenal militar de Estados Unidos, se trata de un recurso escaso y sus calendarios suelen fijarse con mucha antelación.

El USS Gerald R. Ford se unirá al USS portaviones Abraham Lincoln, a varios destructores lanzamisiles, aviones de combate y aviones de vigilancia que han sido trasladados a Oriente Medio en las últimas semanas.

El presidente Donald Trump había advertido esta semana que estaba considerando enviar un segundo portaviones a Oriente Próximo si no se llegaba a un acuerdo con Irán.

Trump indicó el jueves que Estados Unidos tiene que llegar a un acuerdo con Irán y sugirió que podría alcanzarse uno durante los próximos meses.

"Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario será muy traumático, muy traumático", expresó Trump a los periodistas.

Se suponía que el USS Gerald R. Ford, que está en el mar desde junio de 2025, iba a operar inicialmente en Europa, pero fue trasladado inesperadamente al Caribe en noviembre.

Aunque los despliegues de los portaviones suelen durar nueve meses, no es raro que se prolonguen durante los períodos de mayor actividad militar de Estados Unidos.

Sin embargo, los oficiales de la Marina llevan mucho tiempo advirtiendo de que los despliegues largos en el mar pueden afectar significativamente la moral y salud mental de los tripulantes.

Los funcionarios contaron que la administración Trump había considerado enviar otro portaviones, el Bush, a Oriente Medio, pero que estaba en proceso de certificación y tardaría más de un mes en llegar hasta ese destino.

Con un reactor nuclear a bordo, el USS Gerald R. Ford puede albergar más de 75 aviones militares, incluidos aviones de combate como los F-18 Super Hornet y los E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana.

