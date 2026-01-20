NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
España

Nuevo accidente de tren en España: un muerto y al menos cuatro heridos tras choque contra muro de contención

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Tren de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) - EFE
Los equipos de emergencia utilizaron linternas en la oscuridad para inspeccionar los restos del vagón descarrilado, que se había convertido en una masa de metal destrozado.

Al menos una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas de gravedad tras el choque de un tren de cercanías con un muro que cayó sobre la vía cerca de la localidad de Gélida, a unos 40 km de Barcelona, informaron este martes los bomberos.

"Hay cuatro heridos graves y una persona que ha resultado finada", indicó a los periodistas el jefe de intervención de los bomberos catalanes, Claudi Gallardo.

Rodalies de Catalunya, la empresa pública que gestiona los trenes de cercanías de la región, informó que la víctima era uno de sus empleados.

Los servicios de emergencia catalanes informaron que sus equipos atendieron a 37 personas, la mayoría con heridas leves, y que había 20 ambulancias en el lugar. Los bomberos informaron que tuvieron que trabajar para rescatar a un pasajero del tren.

Adif, el organismo que gestiona la infraestructura ferroviaria española, informó que el muro se derrumbó a consecuencia de una tormenta y que los trenes de cercanías catalanes permanecerían suspendidos.

Este nuevo incidente ocurre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad el domingo por la noche en el sur de España que dejó al menos 41 muertos.

o

La catástrofe dejó también más de 100 heridos. Todos los heridos fueron evacuados de la zona, había asegurado durante la noche el ministro Puente.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue desplegada para apoyar a los equipos de rescate, y se instaló un hospital de campaña en la zona.

El lugar del accidente es de difícil acceso, según explicó a la televisión pública Íñigo Vila, director de emergencias de la Cruz Roja española.

La colisión ocurrió a las 7:45 de la noche (hora local) cerca de Adamuz, a casi 200 kilómetros al norte de Málaga. Un tren del operador privado Iryo se descarriló cuando cubría la ruta de Málaga a Madrid y chocó con tren de la compañía pública Renfe, que iba de la capital a Huelva.

Los primeros elementos de la investigación apuntaron a que los últimos vagones del tren Iryo descarrilaron, y a continuación el otro convoy, que venía en sentido contrario, colisionó con ellos.

"La cabecera del tren que circulaba de Madrid a Huelva ha impactado, esto es lo que de momento sabemos, con uno o varios de esos coches que se habían cruzado", explicó Óscar Puente.

El impacto fue tan violento que los dos primeros vagones del Madrid-Huelva salieron despedidos, según el ministro.

El ministro de Transportes calificó el accidente de "tremendamente extraño". Puente explicó que el tren era "prácticamente nuevo”. “No sé si llega a cuatro años y también la vía es una vía completamente renovada".

Según afirmó, se invirtieron unos 700 millones de euros (unos 813 millones de dólares) en la vía y en mayo se terminaron "los trabajos de sustitución de cambios y de desvíos".

"Todos los expertos en materia ferroviaria (...) están tremendamente extrañados del accidente", agregó.

La compañía Iryo dijo que el tren se había fabricado en 2022 y que su "última revisión se realizó el pasado 15 de enero".

"El fallo humano está prácticamente descartado", aseguró el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en la radio pública, describiendo un accidente en "circunstancias extrañas".

