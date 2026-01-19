Auroras boreales podrían iluminar el cielo en varios estados de EE.UU. tras una tormenta geomagnética

Una tormenta solar podría hacer que las auroras boreales se vean más al sur de lo normal en EE. UU., posiblemente hasta Alabama o el norte de California, debido a una perturbación en el campo magnético terrestre, según meteorólogos.

Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), la tormenta es el resultado de "una erupción de material solar y campos magnéticos" que salieron del sol el domingo y se espera que lleguen a la Tierra entre el lunes y el martes.

La entidad advirtió que la tormenta geomagnética también podría causar problemas tecnológicos, incluyendo dificultades con el control de voltaje e impacto en las operaciones satelitales.

VEA TAMBIÉN Auroras y tormentas eléctricas sobre Sudamérica: astronauta graba video desde el espacio de los "espectáculos" que presenció o

Funcionarios de la NOAA aseguraron que las personas en los estados del norte y del centro de Estados Unidos continental "pueden ver la aurora en la noche si las condiciones climáticas lo permiten".

"Es posible que las auroras sean visibles en gran parte de la mitad norte del país y quizá tan al sur como Alabama hasta el norte de California", indicaron.

La severidad de esta tormenta geomagnética es "muy rara", señaló la NOAA.

Shawn Dahl, del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA, dijo que la última vez que una tormenta de radiación solar de esta intensidad afectó la Tierra fue en 2003.