Entrenador del Bayern Múnich se va en elogios para el colombiano Luis Díaz: ¿cómo lo detendrán?

El delantero colombiano Luis Díaz vive su mejor momento con el Bayern Múnich, en donde ya es claramente una de las figuras que más sobresalen en la Bundesliga.

Con tan solo 18 goles y 11 asistencias en 30 partidos disputados con el conjunto 'bávaro', el guajiro se ha convertido en una pieza fundamental en el sistema de juego de su entrenador Vincent Kompany.

VEA TAMBIÉN Sin Venezuela en el torneo, este es el equipo que se coronó campeón de la Serie del Caribe 2026 por primera vez en su historia o

Sin embargo, el talento del colombiano hace que cada vez sea más difícil para el belga explicar su rendimiento sin revelar ningún secreto del imparable delantero colombiano que sus rivales puedan usar para detenerlo en el área de juego.

En conversación con el canal oficial de la Bundesliga en zona mixta tras el triunfo 5-1 del conjunto 'bávaro' de este fin de semana, Kompany fue cuestionado sobre el rendimiento de Díaz y la manera en la que puede ser detenido por sus rivales.

El periodista le pregunta: "No es solo hoy que Díaz viene destacando, pero ahora metió goles ¿cómo lo habría defendido el Kompany jugador?".

Ante esto, el entrenador del Bayern respondió, entre risas: "no lo voy a decir porque no quiero que los rivales sepan qué tiene que hacer".

"Pero mira, él es un jugador muy difícil de enfrentar. Con Lucho nunca sabes que es lo que él quiere hacer. Él es extremadamente creativo en el caos, eso es algo que nos ayuda a nosotros", agregó el belga.

El entrenador del conjunto alemán también afirmó que Luis "no piensa de más en la última fase, simplemente lo siente, trata de pasar por sobre el jugador rival".

Y explicó que esa característica no lo hace menos astuto en su modo de juego, sino que por el contrario demuestra que "Lucho es inteligente, pero él ama este caos y eso es lo que lo hace peligroso".

Desde su llegada al Bayern Múnich tras dejar el Liverpool, el colombiano ha sido fundamental en el buen momento que vive el equipo alemán. Así lo demuestra su triplete de este fin de semana solo reafirma su buen momento y el hecho de que puede llegar mucho más lejos con los líderes de la Bundesliga.

Es tanto así que actualmente es el segundo máximo goleador de la liga, solo por detrás de su compañero Harry Kane, quien cuenta con 38 tantos esta temporada.