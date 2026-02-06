NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Fútbol español

Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

febrero 6, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
James Rodríguez y Falcao García | Foto: EFE
En su denuncia, los jugadores destacaron la deficiencia en "las instalaciones de uso diario, la falta de agua caliente y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División".

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol en España en donde los jugadores de uno de los clubes por el que pasaron los colombianos James Rodríguez y Radamel Falcao García estallaron contra la directiva denunciando falta de profesionalismo y condiciones de trabajo "indignas".

Se trata del Rayo Vallecano, equipo en el que tanto sus jugadores como cuerpo técnico denunciaron un abandono por parte de la directiva del club.

En un comunicado emitido mediante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la plantilla del Rayo con el respaldo del cuerpo técnico denunció una serie de "hechos que consideramos necesario exponer por el bien del club".

En el escrito se tocan tres puntos importantes que consideran se han ido degradado con el tiempo, los cuales son: la afición, la Ciudad Deportiva y el Estadio de Vallecas e instalaciones.

o

En el primer punto, la afición, el comunicado explica que es uno de los mayores activos del club y por ende: "Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración".

Sobre la Ciudad Deportiva, denuncian que la plantilla estuvo "cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos".

Por lo que se vieron obligados a salir de las instalaciones para poder hacerlo "en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo".

Según el texto, dicha situación afectó de manera directa el trabajo diario "a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División".

Además de que meses mas tarde, por temas del clima, no se pudo entrenar en "nuestro campo de entrenamiento", teniendo que buscar "una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva".

El último punto, detalla que el estado del césped del estadio del Rayo ha claramente "deficiente", una situación que "ha ido agravando con el paso de las semanas".

"Un terreno de juego inestable e impracticable que ha obligado al equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva. Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría", añade el escrito.

En su denuncia, los jugadores del conjunto 'franjirrojo' también destacaron la deficiencia en "las instalaciones de uso diario, la falta de agua caliente, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División".

Pese a que dichos puntos han sido trasladados a la directiva del club en diferentes ocasiones, las soluciones que les han prometido y las explicaciones dadas "no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más".

o

"Vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo", agrega el texto.

En el comunicado también se señala que no se busca generar un "conflicto" ni desviar la atención "del partido que disputamos el sábado".

Pero debido a su compromiso con el equipo, es que tanto los jugadores como el cuerpo técnico consideran que es momento de "expresar de forma pública que esta situación debe cambiar".

"Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División. Confiamos en que este comunicado sirva para avanzar y mejorar, en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición", puntualiza el comunicado.

Temas relacionados:

Fútbol español

James Rodríguez

Radamel Falcao García

Rayo Vallecano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Fútbol femenino

Jugadora de La Vinotinto reveló cómo fue abusada sexualmente por un entrenador de la selección cuando ella era menor de edad; Deyna Castellanos reaccionó

Real Madrid vs. Albacete - Foto EFE
Real Madrid

Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tekashi 6ix9ine, rapero de EE. UU. - Fotos: Instagram
6ix9ine

Desmienten muerte del rapero Tekashi 6ix9ine en centro de detención federal donde también se encuentra recluido Nicolás Maduro

Astronautas Oleg Platonov, Kimiya Yui, Mike Fincke y Zena Cardman – Fotos AFP
Estación Espacial Internacional

Astronautas de la NASA y SpaceX regresarán a la Tierra antes de lo planeado por misterioso problema médico en la Estación Espacial Internacional

Vladimir Padrino López | Foto AFP
Vladimir Padrino

Vladimir Padrino López aseguró que Estados Unidos convirtió a Venezuela en un "laboratorio para el uso de armas desconocidas"

Lamine Yamal | Foto: EFE
Lamine Yamal

Lamine Yamal superó marca de Maradona en el Barcelona con el gol que hizo en el triunfo contra el Albacete en la Copa del Rey

Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Régimen venezolano

“El régimen tiene que asumir este nuevo libreto supervisado por Estados Unidos”: Orlando Viera, exembajador de Venezuela en Canadá

Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire, y la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela - Foto: Cancillería de Ecuador y EFE
Ecuador

En medio del disenso con el gobierno Petro, Ecuador anuncia alianza con EE. UU. para combatir el narcotráfico en puertos y la frontera con Colombia

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Venezuela

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Nicolás Maduro: "Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre