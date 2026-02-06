Jugadores de equipo por el que pasaron James Rodríguez y Falcao García estallaron contra la directiva por condiciones de trabajo "indignas"

Un nuevo escándalo sacude al mundo del fútbol en España en donde los jugadores de uno de los clubes por el que pasaron los colombianos James Rodríguez y Radamel Falcao García estallaron contra la directiva denunciando falta de profesionalismo y condiciones de trabajo "indignas".

Se trata del Rayo Vallecano, equipo en el que tanto sus jugadores como cuerpo técnico denunciaron un abandono por parte de la directiva del club.

En un comunicado emitido mediante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la plantilla del Rayo con el respaldo del cuerpo técnico denunció una serie de "hechos que consideramos necesario exponer por el bien del club".

En el escrito se tocan tres puntos importantes que consideran se han ido degradado con el tiempo, los cuales son: la afición, la Ciudad Deportiva y el Estadio de Vallecas e instalaciones.

En el primer punto, la afición, el comunicado explica que es uno de los mayores activos del club y por ende: "Creemos firmemente que esta afición merece un mayor cuidado y consideración".

Sobre la Ciudad Deportiva, denuncian que la plantilla estuvo "cerca de tres meses sin poder entrenar en nuestra Ciudad Deportiva debido al mal estado de los campos".

Por lo que se vieron obligados a salir de las instalaciones para poder hacerlo "en un campo que reuniera las condiciones necesarias para desempeñar profesionalmente nuestro trabajo".

Según el texto, dicha situación afectó de manera directa el trabajo diario "a la planificación y a la normalidad que requiere un equipo profesional de Primera División".

Además de que meses mas tarde, por temas del clima, no se pudo entrenar en "nuestro campo de entrenamiento", teniendo que buscar "una solución entrenando en un campo de césped sintético fuera de las instalaciones debido al mal estado de los mismos en nuestra Ciudad Deportiva".

El último punto, detalla que el estado del césped del estadio del Rayo ha claramente "deficiente", una situación que "ha ido agravando con el paso de las semanas".

"Un terreno de juego inestable e impracticable que ha obligado al equipo a entrenar en la Ciudad Deportiva. Consideramos que el terreno de juego no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría", añade el escrito.

En su denuncia, los jugadores del conjunto 'franjirrojo' también destacaron la deficiencia en "las instalaciones de uso diario, la falta de agua caliente, una limpieza que no siempre ha sido la adecuada y unas instalaciones obsoletas que no se corresponden con los estándares que requiere un club de Primera División".

Pese a que dichos puntos han sido trasladados a la directiva del club en diferentes ocasiones, las soluciones que les han prometido y las explicaciones dadas "no han resuelto de manera efectiva una situación que entendemos que no puede prolongarse más".

"Vemos peligrar nuestra integridad física y nuestras condiciones básicas de trabajo", agrega el texto.

En el comunicado también se señala que no se busca generar un "conflicto" ni desviar la atención "del partido que disputamos el sábado".

Pero debido a su compromiso con el equipo, es que tanto los jugadores como el cuerpo técnico consideran que es momento de "expresar de forma pública que esta situación debe cambiar".

"Disponer de condiciones de trabajo dignas y cuidar a una afición ejemplar no es una exigencia extraordinaria, sino una responsabilidad básica de un club que compite en Primera División. Confiamos en que este comunicado sirva para avanzar y mejorar, en beneficio del club, de sus profesionales y de su afición", puntualiza el comunicado.