Estados Unidos dice que derribó un dron de Irán que se acercó "agresivamente" al portaviones "USS Abraham Lincoln" en Medio Oriente

El Ejército de Estados Unidos informó que un avión de combate suyo derribó un dron de Irán que se acercó al portaaviones "USS Abraham Lincoln", que actualmente se encuentra desplegado en Medio Oriente.

Así lo confirmó el portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, mediante un comunicado en el que precisó que el vehículo aéreo no tripulado se acercó "agresivamente" al portaviones estadounidense en el mar Arábigo.

"Un caza F-35C del Abraham Lincoln derribó un dron iraní en defensa propia y para proteger el portaviones y al personal a bordo", dijo Hawkins.

Washington, que bombardeó Irán en junio pasado como parte de la guerra con Israel, mantiene desplegados en el Golfo una decena de buques, liderados por el portaaviones "USS Abraham Lincoln".

Trump ha amenazado con intervenir en Irán a raíz de la letal represión del régimen contra las protestas que estallaron a finales de diciembre y que han dejado miles de muertos, según reportes de ONG.

No obstante, dijo que Irán "está hablando" con su Administración, en momentos en que el régimen parece optar por la vía diplomática ante la amenaza de una intervención militar.

"Está hablando con nosotros y veremos si podemos hacer algo, de otra forma veremos qué pasa... Tenemos una gran flota desplegada allá", dijo Trump a Fox News, añadiendo que "Están negociando".

Tras conocerse el derribo del dron, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que las negociaciones entre el emisario especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y altos funcionarios de Irán "siguen programadas".