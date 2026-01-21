NTN24
Estrenos

Así lucen Dave Bautista y Jason Momoa en el tráiler de la nueva comedia de acción 'Equipo Demolición'

enero 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
Dave Bautista/ Jason Momoa - Fotos EFE
El filme se estrenará en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo este 28 de enero.

Prime Video reveló recientemente el tráiler oficial de 'Equipo Demolición', una comedia de acción protagonizada por el reconocido actor y luchador Dave Bautista al lado de Jason Momoa, también estrella estadounidense del cine, además de guionista y productor.

El argumento se centra en dos hermanastros distanciados, Jonny (Jason Momoa) y James (Dave Bautista), quienes se ven obligados a reunirse tras la misteriosa muerte de su padre.

o

Mientras se embarcan en la búsqueda de la verdad, salen a la luz secretos enterrados con los que la lealtad se pone a prueba y revelan una conspiración capaz de destruir a su familia. Juntos, están dispuestos a arrasar con todo lo que se interponga en el camino, según la sinopsis publicada por Prime Video.

La película, llamada originalmente en inglés 'The Wrecking Crew', se estrenará de manera exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo el 28 de enero de 2026.

Ambientada en las calles de Hawái, la cinta cuenta con un elenco estelar además de los protagónicos de Bautista y Momoa: Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin, entre otros.

o

La dirección estuvo a cargo del estadounidense de ascendencia puertorriqueña, Angel Manuel Soto, recordado, entretanto, por su trabajo en 'Blue Beetle' del 2023, mientras que la escritura fue un trabajo de Jonathan Tropper, quien actualmente está preparando el guion de 'Star Wars: Starfighter' basado en el universo creado por George Lucas y cuyo estreno está programado para mayo del 2027.

Momoa y Batista, cabe resaltar, hicieron también parte del equipo de producción junto a Jeff Fierson, Matt Reeves y Lynn Harris.

La película es descrita por Prime Video como una "comedia imperdible de acción moderna, impulsada por la electrizante química de su dúo protagónico de talla mundial, Dave Bautista y Jason Momoa".

Tanto Momoa como Batista, según reveló Prime Video, siempre habían querido trabajar juntos y "descubrieron que esta película era el proyecto perfecto para finalmente colaborar".

o

La historia también explora temas profundos como la hermandad, la familia, la redención, la masculinidad y "el enfrentarse a aquellas partes del pasado que se han intentado dejar atrás", por lo que sorprende con un tono emotivo, pero sin dejar de lado el humor que acompaña la historia de principio a fin.

