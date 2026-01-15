NTN24
Jueves, 15 de enero de 2026
Jueves, 15 de enero de 2026
Cuba

Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
Jeremy Lewin - Foto AFP/ Bandera de Cuba - Foto Canva
La asistencia será para los damnificados por el devastador paso del huracán Melissa, que afectó a las provincias orientales de Cuba a fines de octubre.

El principal funcionario para la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió el jueves a las autoridades cubanas que no interfieran el envío de ayuda humanitaria a la isla y sugirió que el presidente Donald Trump podría tomar medidas si Cuba no cumple.

La advertencia de Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado, se da mientras Estados Unidos se prepara para entregar 3 millones de dólares en asistencia prometida al pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa en octubre.

o

"Este es nuestro hemisferio y como dijo el presidente tras la operación para capturar a Maduro, el dominio estadounidense en nuestro hemisferio no volverá a ser cuestionado", apuntó Lewin.

La ayuda se canalizaría a través de la Iglesia Católica de Cuba y sería monitoreada de cerca por el Departamento de Estado, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos "está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario".

"Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de Estados Unidos quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos que emplea el gobierno", destacó.

La asistencia para los damnificados por el devastador paso del huracán Melissa, que afectó a las provincias orientales de la isla a fines de octubre, se produce luego de que recientemente Trump prometiera impedir que el petróleo y el dinero de Venezuela lleguen a La Habana tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Rusia, por su parte, sostuvo el jueves que usar el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba es inaceptable, después de que Trump instara a La Habana a llegar a un acuerdo antes de que "sea demasiado tarde".

"Estamos siguiendo de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de la retórica agresiva, incluso contra la República de Cuba", mencionó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

o

"Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la isla de la libertad, su pueblo y su gobierno, que llevan décadas experimentando todo el horror de las sanciones ilegítimas e ilegales", agregó.

Temas relacionados:

Cuba

Ayuda humanitaria

Huracán Melissa

Alerta

Departamento de Estado de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Usar presos como moneda de cambio es un comercio de carne humana": Felipe González, expresidente del gobierno español

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Delcy Rodríguez es útil, pero María Corina Machado es indispensable para la transición": Ana Julia Jatar analiza encuentro entre la líder de la democracia de Venezuela y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos presionando para la liberación de todos aquellos que se encuentran en El Rodeo I": Familiar de preso político en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Rafael Correa y la dictadura venezolana: una alianza que agudizó la crisis económica en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Felipe González, expresidente del Gobierno de España
Felipe González

"EE. UU. no puede tratar a María Corina Machado como si no representara nada; espero que esto se corrija cuando se vean en la Casa Blanca": Felipe González

Nicolás Maduro | Foto EFE
Presos políticos

Exiliados y víctimas del régimen envían cartas a Maduro en la cárcel para desahogar el dolor y los abusos que dejó la dictadura

María Corina Machado y Donald Trump | Foto AFP
María Corina Machado

“Trump tendría en María Corina una tremenda aliada para manejar una situación en Venezuela”: analista sobre el encuentro entre los líderes políticos en Washington

Diosmer Daniel Rumbos García - Foto Archivo
Excarcelaciones en Venezuela

Hermana del teniente venezolano Diosmer Rumbos habla en NTN24 sobre el caso de su familiar tras excarcelaciones: “Nunca se presentaron pruebas específicas”

Reencuentro de los periodistas Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados
Excarcelaciones en Venezuela

Así fueron captados reencuentros de Nicmer Evans y Carlos Julio Rojas con sus familias tras ser excarcelados en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Colectivos armados en Caracas
Colectivos

Civiles armados instalan alcabalas y revisan vehículos en plena autopista de Caracas en ausencia de la Fuerza Armada

Delcy Rodríguez designó nuevo jefe de la Guardia Presidencial - Foto: AFP
Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez designó a Enrique González López, señalado de crímenes de lesa humanidad, como jefe de la Guardia Presidencial del régimen

José Antonio Kast gana elecciones en Chile - Foto EFE
Chile

Chile votó: ¿respaldo al cambio o castigo a la política tradicional?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colectivos armados en Caracas
Colectivos

Civiles armados instalan alcabalas y revisan vehículos en plena autopista de Caracas en ausencia de la Fuerza Armada

Delcy Rodríguez designó nuevo jefe de la Guardia Presidencial - Foto: AFP
Régimen de Maduro

Delcy Rodríguez designó a Enrique González López, señalado de crímenes de lesa humanidad, como jefe de la Guardia Presidencial del régimen

Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico": revelan documento de acusación contra Maduro

José Antonio Kast gana elecciones en Chile - Foto EFE
Chile

Chile votó: ¿respaldo al cambio o castigo a la política tradicional?

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Hijo de Nicolás Maduro dice que su padre envió su primer mensaje desde la prisión en Estados Unidos

Marte | Foto Canva
Marte

Existen regiones de Marte en donde está prohibido explorar: esta es la poderosa razón

Robo bancario en Alemania | Foto: EFE
Alemania

Alemania sufre uno de los mayores robos bancarios de los últimos años; las pérdidas podrían superar los 30 millones de euros

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre