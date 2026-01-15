Estados Unidos advierte contra posibles interferencias en Cuba ante ayuda humanitaria enviada a la isla

El principal funcionario para la ayuda del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió el jueves a las autoridades cubanas que no interfieran el envío de ayuda humanitaria a la isla y sugirió que el presidente Donald Trump podría tomar medidas si Cuba no cumple.

La advertencia de Jeremy Lewin, alto funcionario del Departamento de Estado, se da mientras Estados Unidos se prepara para entregar 3 millones de dólares en asistencia prometida al pueblo cubano tras el paso del huracán Melissa en octubre.

"Este es nuestro hemisferio y como dijo el presidente tras la operación para capturar a Maduro, el dominio estadounidense en nuestro hemisferio no volverá a ser cuestionado", apuntó Lewin.

La ayuda se canalizaría a través de la Iglesia Católica de Cuba y sería monitoreada de cerca por el Departamento de Estado, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo en un comunicado que el gobierno de Estados Unidos "está aprovechando con fines oportunistas y de manipulación política lo que parecería un gesto humanitario".

"Cuba acepta esta donación sin condicionamientos y entendiendo que es un gesto del pueblo de Estados Unidos quien sustenta, con sus contribuciones los fondos públicos que emplea el gobierno", destacó.

La asistencia para los damnificados por el devastador paso del huracán Melissa, que afectó a las provincias orientales de la isla a fines de octubre, se produce luego de que recientemente Trump prometiera impedir que el petróleo y el dinero de Venezuela lleguen a La Habana tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

Rusia, por su parte, sostuvo el jueves que usar el lenguaje del chantaje y las amenazas contra Cuba es inaceptable, después de que Trump instara a La Habana a llegar a un acuerdo antes de que "sea demasiado tarde".

"Estamos siguiendo de cerca la situación en América Latina y la región del Caribe. Por supuesto, estamos preocupados por la creciente tensión y la escalada de la retórica agresiva, incluso contra la República de Cuba", mencionó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

"Estamos convencidos de que el lenguaje del chantaje y las amenazas es simplemente inaceptable, especialmente en relación con la isla de la libertad, su pueblo y su gobierno, que llevan décadas experimentando todo el horror de las sanciones ilegítimas e ilegales", agregó.