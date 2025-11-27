NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El funcionario del Gobierno Trump dio una ‘palmada en la espalda’ a todos los soldados presentes en la embarcación de combate al felicitarlos por el Día de Acción de Gracias.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford, una megaembarcación de combate que recientemente se sumó al despliegue militar ordenado por la administración Trump en el Caribe para enfrentar a los carteles de la droga de la región.

o

Frente a los controles del impresionante buque, Hegseth tomó la radio de comunicación para felicitar a todos los soldados por el Día de Acción de Gracias.

Feliz Día de Acción de Gracias de mi parte, del secretario de Guerra. Feliz día de Acción de Gracias les envía también el presidente de los Estados Unidos. Feliz día de Acción de Gracias de una nación agradecida, sé que todos vieron algunas noticias ayer, de dos miembros de la Guardia Nacional que fueron emboscados en Washington D. C. y siguen presentes en nuestras oraciones”, pronunció el funcionario de la unión americana.

“Ellos, al igual que ustedes, nos recuerdan la valentía y el altruismo de los estadounidenses que lo arriesgaron todo en la flor de la vida para hacer cosas peligrosas en nombre del pueblo estadounidense… ya sea en la capital de nuestra nación patrullando a pie o en el hemisferio sur en alta mar interceptando cárteles defendiendo al pueblo estadounidense... Estamos agradecidos por ustedes”, pronunció el funcionario de la unión americana”, prosiguió.

El secretario de Guerra aprovechó para dar una “palmada en la espalda” a todos componentes militares que defienden con orgullo a su país.

“¿De qué estoy agradecido en este Día de Acción de Gracias?... Con los hombres y mujeres que estoy viendo ahora mismo, aquí arriba en esta cabina de mando, los hombres y mujeres con los que me reuniré en unos momentos, para una pequeña cena de Acción de Gracias... Trabajo en el Pentágono con mucha gente de alto rango, que también son grandes estadounidenses, y todos nosotros, trabajamos para ustedes... Son los combatientes más preparados, más capaces y más letales que nuestra nación necesita”, continuó.

Ya en un tomo más privado, Hegseth bendijo a todos los patriotas comprometidos con los Estados Unidos de Norteamérica.

o

“En nombre de mi esposa y de mí, Jennifer, que también está aquí conmigo y conocerá a muchos de ustedes, simplemente les damos las gracias, nuestra más profunda gratitud, y renovamos nuestro compromiso con ustedes y sus familias... Espero que puedan ver algo, y pienso en todas las cosas que muchos estadounidenses dan por sentado. Ojalá todos los estadounidenses pudieran ver lo que hacen y cómo lo hacen... Que Dios los bendiga. Están en nuestras oraciones y estamos agradecidos. ¡Fuerza!”, concluyó.

El arribo del secretario de Guerra estadounidense al portaviones más poderoso del mundo se da dos semanas después de que él mismo anunciara la puesta en marcha de la Operación Lanza del Sur.

La misión, liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur, tiene como objetivo a "narcoterroristas" en el hemisferio occidental, de acuerdo con lo comunicado por Hegseth.

Desde septiembre, es de recordar, Trump ordenó una ofensiva en el Caribe para combatir a grupos criminales dentro de los que está incluido el Cartel de los Soles, que el Departamento de Estado estadounidense designó organización terrorista extranjera el pasado lunes.

o

La iniciativa militar ha dejado más de 80 bajas de presuntos narcotraficantes en más de 20 ataques a embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, que, según Estados Unidos, pretendían transportar drogas hasta territorio norteamericano.

