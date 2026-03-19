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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Israel

Israel confirmó que por "primera vez" atacó buques lanzamisiles del régimen iraní en el Mar Caspio, el cuerpo de agua interior más grande de la Tierra

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de Israel en el Mar Caspio. (FDI de Israel)
Ataque de Israel en el Mar Caspio. (FDI de Israel)
El Comando Central de Estados Unidos también publicó nuevas imágenes sobre ataques ejecutados contra el régimen de Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que realizaron un inédito ataque en el Mar Caspio, el cuerpo de agua interior más grande de la Tierra, en medio de las operaciones en conjunto con Estados Unidos contra el régimen de Irán.

“Documentación especial: Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron por primera vez buques lanzamisiles de la Armada iraní en el Mar Caspio”, informaron las FDI.

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Este jueves 19 de marzo, además, el Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes sobre ataques ejecutados contra el régimen de Irán en el marco de la Operación Furia Épica.

En una publicación en X, el cuerpo militar aseguró que las fuerzas del país han llevado a cabo una serie de ofensivas contra objetivos navales del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas estadounidenses están destruyendo objetivos navales iraníes que amenazan el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, precisó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el miércoles entre tanto se refirió a un ataque israelí contra el gigantesco yacimiento gasístico de South Pars, compartido por el régimen de Irán y Catar.

Según dijo Trump en un mensaje en las redes sociales, Estados Unidos “no sabía nada” del ataque, pero amenazó con destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Irán continúa con sus ataques en Catar.

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“Israel, impulsado por la ira que le ha provocado lo ocurrido en Oriente Medio, ha lanzado un ataque violento contra una importante instalación conocida como el yacimiento de gas de South Pars, en Irán. Solo ha resultado afectada una parte relativamente pequeña del conjunto. Estados Unidos no tenía conocimiento alguno de este ataque en concreto, y el país de Catar no estuvo involucrado en él de ninguna manera, ni tenía la menor idea de que fuera a producirse”, dijo.

El gigantesco yacimiento gasístico de South Pars-North Dome, compartido por Irán y Catar, es la reserva de gas conocida más grande del mundo y abastece cerca del 70% del gas natural doméstico de la república islámica.

Según el régimen iraní, algunas partes del yacimiento se incendiaron. Catar explota la parte sur del yacimiento, conocida con el nombre de North Dome, o North Field.

Las estimaciones de QatarEnergy indican que North Field alberga cerca del 10% de las reservas mundiales conocidas de gas natural.

 

 

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