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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Nuevas imágenes del Comando Central muestran ataques ejecutados contra el régimen de Irán: buque de gran envergadura fue destruido

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra el régimen iraní - Captura de video
Ataques de Israel contra el régimen iraní - Captura de video
Fueron ataques contra “objetivos navales iraníes que amenazan el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, según el mando militar.

Este jueves 19 de marzo, el Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes sobre ataques ejecutados contra el régimen de Irán en el marco de la Operación Furia Épica.

En una publicación en X, el cuerpo militar aseguró que las fuerzas del país han llevado a cabo una serie de ofensivas contra objetivos navales del régimen iraní en el estrecho de Ormuz.

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“Las fuerzas estadounidenses están destruyendo objetivos navales iraníes que amenazan el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz y sus alrededores”, precisó.

El mensaje estuvo acompañado de un video que recopiló una serie de ataques con proyectiles a embarcaciones. La grabación muestra cómo las fuerzas de Estados Unidos hacen seguimiento a las mismas y las impactan en el estrecho de Ormuz.

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Cabe mencionar que el cruce marítimo, por donde pasa un quinto del petróleo y gas del mundo, se encuentra prácticamente bloqueado por el régimen de Irán tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, la cual comenzó el 28 de febrero.

Tras los ataques, el régimen Irán perdió a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, por lo que hubo una respuesta contra intereses de Estados Unidos, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos del Golfo.

Recientemente, Israel anunció otro importante golpe y confirmó la muerte del jefe de seguridad iraní, Ali Larijani, quien era una figura clave en el mando de la república islámica tras la muerte de Jamenei.

Además de anunciar el abatimiento de Larijani, las fuerzas israelíes también anunciaron el fallecimiento de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato represivo central de Irán.

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