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Viernes, 13 de marzo de 2026
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EE. UU. entrega balance sobre dos primeras semanas de ataques contra el régimen de Irán: Marina, ineficaz en combate, y dominio "aéreo abrumador"

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
EE. UU. entrega balance sobre dos primeras semanas de ataques contra el régimen de Irán
EE. UU. entrega balance sobre dos primeras semanas de ataques contra el régimen de Irán
Estados Unidos e Israel continúan sus operaciones militares contra el régimen de Irán tras el inicio de sus ataques el pasado 28 de febrero.

El Gobierno de Estados Unidos ofreció este viernes un balance sobre la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán en Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte, las fuerzas de Estados Unidos han logrado destruir más de 90 buques iraníes y han alcanzado más de 6.000 objetivos desde el inicio de los ataques, el 28 de febrero.

Asimismo, han eliminado la capacidad de misiles balísticos del régimen de Irán. “Ha quedado prácticamente destruida", precisó Washington que también destacó que la Armada iraní fue calificada como “ineficaz en combate” y que hay un “dominio aéreo abrumador sobre Irán”.

De acuerdo con el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, los ataques con misiles balísticos han disminuido un 90% y los ataques con drones han disminuido un 95%.

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"Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)", aseguró Hegseth.

Entretanto, Donald Trump aseguró este miércoles que la guerra contra el régimen de Irán “está ganada”, pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

"Prácticamente no queda nada por atacar, en cuanto quiera que esto se detenga, se detendrá", mencionó el mandatario norteamericano ante periodistas en la Casa Blanca.

Referente a los ataques de la dictadura iraní contra varias embarcaciones en el estrecho de Ormuz, el gobernante de la unión americana precisó: “Muy pronto habrá una gran seguridad".

Desde el 28 de febrero, Estados Unidos puso en marcha la Operación Furia Épica en conjunto con Israel para atacar el régimen iraní, acabando con su máxima cabeza, el ayatolá Alí Jameneí, y otras importantes figuras.

Ante la operación, el régimen tomó represalias y terminó por agravar la situación en Medio Oriente.

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