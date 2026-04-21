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Martes, 21 de abril de 2026
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Israel

Así reemplazó el Ejército de Israel la imagen de Jesucristo que fue dañada por un soldado: "Las FDI expresan profundo pesar por el incidente"

abril 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Imagen de Jesucristo en el Líbano - Foto FDI
Imagen de Jesucristo en el Líbano - Foto FDI
Las autoridades militares israelíes lamentaron el incidente e indicaron que trabajan para evitar que una situación similar vuelva a suceder.

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que reemplazaron la imagen de Jesucristo que fue dañada por un soldado, quien causó indignación tras ser filmado mientras la golpeaba con un mazo en el sur del Líbano.

"Hace un rato, en plena coordinación con la comunidad local de Debel en el sur del Líbano, las tropas de las FDI reemplazaron la estatua dañada. El Mando Norte trabajó para coordinar el reemplazo de la estatua desde el momento en que recibió el informe del incidente", detallaron las FDI en un mensaje en X.

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Las autoridades militares israelíes lamentaron el incidente e indicaron que trabajan para evitar que una situación similar vuelva a suceder: "Las FDI expresan profundo pesar por el incidente y están trabajando para asegurar que no vuelva a ocurrir en el futuro".

De acuerdo con una publicación de las FDI en la plataforma digital, la imagen fue reemplazada por una nueva de madera y metal en el mismo sitio donde se encontraba la dañada.

El incidente ocurrió en el poblado cristiano de Debel, en el sur de Líbano, cerca de la frontera con Israel.

Las imágenes mostraron a un soldado israelí golpeando la cabeza de una estatua de Jesús crucificado, que se cae de su cruz, lo que generó una amplia repercusión en las redes sociales.

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Tras confirmar la autenticidad del video, el Ejército israelí informó que "se tomarían medidas apropiadas contra todos los involucrados", y aseguró que estaba trabajando con la comunidad para "restaurar la estatua a su sitio".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió "medidas severas" contra el soldado.

"Me quedé conmocionado y entristecido al saber que un soldado de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) había dañado un símbolo religioso católico en el sur del Líbano", escribió Netanyahu en X.

Y añadió: "Condeno este acto en los términos más enérgicos. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación penal y tomarán medidas severas disciplinarias contra el autor".

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