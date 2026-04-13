Vicepresidente de Estados Unidos le pide al papa León XIV que se limite a las "cuestiones morales" y deje que sea Trump quien se encargue de la "política pública" del país

En medio del fuerte cruce que han protagonizado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV por el conflicto en Medio Oriente, el vicepresidente JD Vance instó al líder religioso a limitarse a las "cuestiones morales".

Durante una entrevista con el programa "Special Report with Bret Baier" de Fox News, el funcionario de la administración Trump le pidió al jefe de la iglesia Católica que deje que sea el mandatario quién se encargue de la "política pública" del país.

"Ciertamente creo que en algunos casos sería mejor que el Vaticano se ciñera a temas de moralidad, que se ciñera a temas de lo que está ocurriendo en la Iglesia Católica y dejara que el presidente dicte la política pública norteamericana", afirmó.

Esto tras las declaraciones dadas este lunes por el santo pontífice en las que afirmó que no le teme a las críticas del presidente Trump tras hacer un llamado a la paz ante la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Además, reivindicó su "deber moral " de pronunciarse ante el creciente conflicto que se desarrolla en Oriente Medio desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán del pasado 28 de febrero.

Ante esto, el líder republicano catalogó al sumo sacerdote como "débil" y afirmó que no se disculpará por las críticas que le hizo.

Poco antes de partir a Argelia, el pontífice fue atacado por Trump por pedir el fin de la guerra con Irán.