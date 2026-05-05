El Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP) publicó su Estrategia Nacional de 2026, un documento elaborado cada dos años y que fue divulgado este 4 de mayo mediante la página web de la Casa Blanca.

En sí, el documento proporciona una hoja de ruta estratégica con el fin de que la Administración continúe "desmantelando la red de suministro de drogas y combatiendo el flagelo de las drogas ilícitas en el país".

De acuerdo con el texto, la estrategia del Gobierno del presidente Donald Trump plantea una ruta integral para combatir la crisis de drogas, entre ellas el fentanilo, considerada una dura amenaza para la seguridad nacional.

Se basa en un enfoque de "guerra contra las drogas" en dos frentes: reducir la oferta (supply), que busca atacar la producción, el tráfico y las organizaciones criminales; y reducir la demanda (demand), que busca la prevención, el tratamiento y la recuperación.

La estrategia plantea un enfoque agresivo y amplio que combina varios frentes como seguridad nacional, salud pública, cooperación internacional y cambio cultural.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, definió los alcances de la iniciativa con la siguiente frase: "Esta estrategia constituye nuestro plan de batalla para perseguir a los carteles de sus refugios, desmantelar sus laboratorios, incautar sus activos y cortar sus líneas de suministro".

En su Estrategia de Control de Drogas 2026, el Gobierno de Estados Unidos exige, además, a países de la región como México, Colombia y Venezuela, así como otras naciones, tomar acciones concretas contra el flagelo del narcotráfico.

En sí, exige responsabilidades a los países productores acciones específicas: a China, frenar exportación de químicos; a México, desmantelar carteles; a Colombia, reducir cultivos de coca.

En cuanto a la cocaína, el documento menciona específicamente a Colombia, país latinoamnericano que es identificado como uno de los principales países vinculados a la producción de coca y cocaína, que forma parte del flujo global de drogas hacia EE. UU.

A Venezuela, el Gobierno del presidente Trump exige al régimen desmantelar la organización transnacional el Tren de Aragua.

La estrategia espera que los países tomen acciones más firmes contra el narcotráfico, refuercen controles internos y cooperen activamente con EE. UU.