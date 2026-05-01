El USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio en medio del alto al fuego entre Estados Unidos y el régimen de Irán

Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos informó que el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford abandonó Oriente Medio luego de su participación en los distintos operativos militares que se llevaron a cabo en contra del régimen de Irán.

El artefacto militar está ahora bajo la responsabilidad del Comando Europeo de Estados Unidos, según explicó el funcionario, quien afirmó que son 20 el número de buques de la Marina que permanecen en Oriente Medio por el conflicto, de los cuales destacan el portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H.W. Bush.

En los últimos meses, el Gerald R. Ford también ha tenido un importante papel en el desarrollo de distintas operaciones de Estados Unidos en el Caribe, donde fuerzas de Washington han llevado a cabo ataques contra lanchas que transportan drogas.

El pasado 12 de marzo, en una de las lavanderías del portaviones se desató un incendio, incidente en el que resultaron heridos dos marines y unas cien literas sufrieron importantes daños, según declararon las fuerzas armadas norteamericanas.

Asimismo, se informó que el poderoso buque tuvo algunos inconvenientes relacionados con sus sistemas de inodoros, lo que ha generado enormes filas y obstrucciones en los baños del Ford, según los reportes de prensa.

Este movimiento del USS Gerald R. Ford ocurre en medio del alto al fuego indefinido que pactó el gobierno de Estados Unidos con el régimen de Irán, sin embargo, el conflicto aún no se resuelve.

Por lo pronto, el régimen de los ayatolás bloquea la vital vía fluvial del estrecho de Ormuz mientras que las fuerzas de los Estados Unidos le respondieron con la misma moneda en los puertos iraníes.

La guerra entre Estados Unidos y el régimen de Irán comenzó el pasado 28 de febrero tras el éxito de la Operación Furia Épica, en la que se dio de baja al dictador extremista Alí Jamenei en medio de la búsqueda por el retorno de la democracia en este país del medio oriente.

El presidente Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que las fuerzas militares de Irán están gravemente diezmadas tras el inicio de la operación.

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