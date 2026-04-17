"Lo que opine Lula da Silva es absolutamente insignificante": Pedro Burelli rechaza apoyo del presidente brasileño a la dictadura venezolana

María Corina Machado recibió un reconocimiento simbólico en Madrid, en un acto celebrado en la Plaza de la Villa frente al Ayuntamiento, donde numerosos venezolanos se congregaron para respaldar a la líder opositora.

El evento, que se mantuvo en perfil bajo, anticipa una manifestación de mayor envergadura programada para este fin de semana en la capital española.

Pedro Burelli, empresario venezolano y analista político, destacó la importancia de la presencia de Machado en territorio español.

"Esto es un país que ha recogido tantos venezolanos. Está esta ciudad y la comunidad en manos de grandes aliados, con el alcalde y la presidenta de la comunidad", señaló.

El activista enfatizó que "ella es un símbolo para toda la gente, no solamente para los venezolanos".

La visita de la líder opositora a Madrid coincide con la celebración de una cumbre iberoamericana donde participan diversos mandatarios, entre ellos el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario brasileño generó controversia al modificar su posición sobre la crisis venezolana en menos de 24 horas.

Inicialmente, Lula había hablado sobre la posibilidad de elecciones en Venezuela, pero posteriormente rectificó su declaración, señalando que Delcy Rodríguez podría decidir si hay o no elecciones, argumentando que "cuando Maduro se fue, legalmente ella ocupa el cargo".

Esta postura cambiante del presidente brasileño fue criticada por Burelli, quien manifestó: "Yo siempre he dicho que el peor referente para cualquier discusión sobre Venezuela es el presidente Lula".

El activista venezolano cuestionó la credibilidad del mandatario brasileño en asuntos relacionados con Venezuela, aludiendo a presuntos vínculos económicos históricos.

"Creo que el presidente Lula tiene muy poco margen de maniobra en cuanto a su opinión respecto a Venezuela", agregó, sugiriendo que intereses comerciales podrían condicionar las declaraciones del líder brasileño sobre la situación política venezolana.