Sin precedentes en dos décadas: 72 horas de ataques terroristas dejan más de 20 muertos en Colombia

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el país latinoamericano vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos 31 ataques terroristas.

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Y es que, desde el pasado viernes, el suroccidente del país ha vivido serios atentados que han dejado un saldo de más de 20 personas asesinadas y más de 50 heridas, según el balance de las autoridades.

Las acciones terroristas, atribuidas a las disidencias de las FARC, han tenido lugar principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño.

El ataque más grave ocurrió en la vía Panamericana, en el sector conocido como El Túnel de Cajibío, donde terroristas lanzaron cilindros bomba contra un bus de pasajeros y mataron a 21 personas, constituyendo el peor ataque contra civiles en Colombia en las últimas dos décadas.

Luz Dani Valencia, quien perdió a cuatro integrantes de su familia en el atentado ocurrido en la tarde de este sábado 25 de abril, expresó su dolor entrevista con RCN.

"Nos ha dolido inmensamente perder cuatro miembros de nuestra familia, amigos, gente conocida. Es triste, es triste", expresó con la voz entrecortada.

Por su parte, Vivian Tejada, quien perdió a tres familiares, relató: "Lo triste de todo esto es que las tres venían de un entierro, venían de enterrar a un familiar que había fallecido en la ciudad de Palmira".

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Los actos violentos comenzaron el viernes en la ciudad de Cali, donde criminales estacionaron un bus cargado con explosivos para atacar el batallón Pichincha.

En Jamundí, delincuentes interceptaron varios vehículos, impidieron la circulación, pintaron letreros alusivos a su grupo y quemaron un camión que transportaba aves vivas.

Ante la ola de violencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que "la ofensiva es una reacción de los criminales ante las operaciones de la Fuerza Pública", aunque reconoció el mortal impacto sobre la población civil.