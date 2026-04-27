NTN24
Lunes, 27 de abril de 2026
Lunes, 27 de abril de 2026
Ataques

Sin precedentes en dos décadas: 72 horas de ataques terroristas dejan más de 20 muertos en Colombia

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Las acciones terroristas son atribuidas a las disidencias de las FARC.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Colombia, el país latinoamericano vivió uno de los fines de semana más violentos, con al menos 31 ataques terroristas.

o

Y es que, desde el pasado viernes, el suroccidente del país ha vivido serios atentados que han dejado un saldo de más de 20 personas asesinadas y más de 50 heridas, según el balance de las autoridades.

Las acciones terroristas, atribuidas a las disidencias de las FARC, han tenido lugar principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño.

El ataque más grave ocurrió en la vía Panamericana, en el sector conocido como El Túnel de Cajibío, donde terroristas lanzaron cilindros bomba contra un bus de pasajeros y mataron a 21 personas, constituyendo el peor ataque contra civiles en Colombia en las últimas dos décadas.

Luz Dani Valencia, quien perdió a cuatro integrantes de su familia en el atentado ocurrido en la tarde de este sábado 25 de abril, expresó su dolor entrevista con RCN.

"Nos ha dolido inmensamente perder cuatro miembros de nuestra familia, amigos, gente conocida. Es triste, es triste", expresó con la voz entrecortada.

Por su parte, Vivian Tejada, quien perdió a tres familiares, relató: "Lo triste de todo esto es que las tres venían de un entierro, venían de enterrar a un familiar que había fallecido en la ciudad de Palmira".

o

Los actos violentos comenzaron el viernes en la ciudad de Cali, donde criminales estacionaron un bus cargado con explosivos para atacar el batallón Pichincha.

En Jamundí, delincuentes interceptaron varios vehículos, impidieron la circulación, pintaron letreros alusivos a su grupo y quemaron un camión que transportaba aves vivas.

Ante la ola de violencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que "la ofensiva es una reacción de los criminales ante las operaciones de la Fuerza Pública", aunque reconoció el mortal impacto sobre la población civil.

Temas relacionados:

Ataques

Terrorismo

Colombia

Disidencias de las FARC

Grupos armados

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Delcy ignora el dolor de presos políticos y clausura amnistía, Petro sonríe con el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Cali hace un llamado al Gobierno de Petro de “priorizar la seguridad” en el suroccidente de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Alerta global: Expertos advierten que minas en el Estrecho de Ormuz podrían desatar crímenes de guerra y un desastre ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Irán - EEUU

“No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”: Experto sobre negociaciones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Fuerza Aérea de Israel registró impactante ataque contra un camión que se utilizaba como lanzador móvil de misiles balísticos del régimen iraní

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Irán - EEUU

“No quieren sentarse a conversar porque no hay un acuerdo en una propuesta”: Experto sobre negociaciones entre EE. UU. y el régimen de Irán

Ataques de Israel contra el régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Fuerza Aérea de Israel registró impactante ataque contra un camión que se utilizaba como lanzador móvil de misiles balísticos del régimen iraní

Lleno total en la Puerta del Sol en Madrid para reencuentro con María Corina Machado.
María Corina Machado

EN VIVO: Con lleno total en la Puerta del Sol, María Corina Machado se reencuentra con los venezolanos en Madrid, España

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Régimen venezolano

"La dictadura en Venezuela no ha terminado, simplemente cambió de cara": activista denuncia que Delcy "debe ser tan dictadora como lo fue Maduro o como lo fue Chávez"

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Venezuela

Sin cifras Delcy Rodríguez anuncia medidas para recuperar una economía que su mismo régimen destruyó

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
transición política

"La presión del presidente Trump y del secretario Rubio sobre el régimen venezolano es para restituir el orden, para que se dé la transición": Magalli Meda

Las felicitaciones del presidente Trump, tras el éxito de la misión Artemis II - Fotos: AFP
Artemis II

"Siguiente paso: ¡Marte!": Donald Trump tras el regreso de la misión Artemis II

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre