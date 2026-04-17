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Viernes, 17 de abril de 2026
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Futbolistas Selección de Argentina - Foto: AFP
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Selección Argentina

Figura clave de la selección de Argentina se lesionó y su participación en la Copa del Mundo está en duda

abril 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
La lesión del defensor comienza a encender las alarmas en el entorno de la selección de Argentina de cara al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Este viernes se confirmó lo que era a voces: el técnico del Tottenham de Inglaterra, Roberto De Zerbi, dio a conocer que el defensor argentino Cristian Romero, más conocido como el ‘Cuti’, enfrenta una lesión que lo mantendrá por fuera de las canchas lo que resta de la temporada.

Una situación que comienza a encender las alarmas en el entorno de la selección de Argentina de cara a la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

“Romero, ante todo, ama al Tottenham y la gente tiene que saber que está sufriendo por esta lesión y porque ya no puede jugar más para nosotros esta temporada”, dijo De Zerbi.

El zaguero argentino de 28 años tuvo que abandonar el terreno de juego el pasado fin de semana sobre los 70 minutos del encuentro de los Spurs ante el Sunderland, válido por la fecha 32 de la Premier League, luego de un choque con el portero del conjunto local Antonin Kinski.

Aunque el club no ha indicado la lesión que padece en sí, según la información compartida por la BBC del Reino Unido, el Cuti Romero enfrenta una dura lesión de ligamento cruzado, la cual podría poner en riesgo su participación en el Mundial de 2026, que dará inicio el próximo 11 de junio.

Sin duda alguna, una situación que comienza a encender las alarmas en el entorno del combinado dirigido por Lionel Scaloni. Recordemos que la semana anterior Lautaro Martínez tuvo leve sobrecarga muscular en el sóleo de la pierna izquierda, que de momento lo tiene alejado de las canchas.

Por el momento, se espera que el Tottenham entregue un parte oficial sobre la magnitud de la lesión del Cuti Romero, el tiempo de recuperación que esta tendrá y si esta afectará su participación en lo que sería su segunda Copa del Mundo con Argentina.

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