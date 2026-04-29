"Militarmente los acabamos": Trump sobre el régimen de Irán en la reunión con astronautas de la NASA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió en la Casa Blanca con los astronautas de la NASA que orbitaron la Luna durante el desarrollo de la Misión Artemis II.

Durante el encuentro, el mandatario respondió varias preguntas de la prensa y se refirió al tema de Irán en Medio Oriente, señalando que "militarmente" acabó con el régimen islámico.

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"Yo reconstruí las Fuerzas Armadas y tenemos las mejores del mundo. Nadie se acerca siquiera (...) Bien sea Venezuela, ellos tienen unos buenos militares, pero se acabó, de hecho se acabó en 48 minutos. Irán es el mismo asunto", dijo al ser consultado sobre la situación con Irán y el estrecho de Ormuz.

Y añadió: "Militarmente los acabamos. Ellos no tienen fuerzas militares, la Armada está en el fondo del mar, la Fuerza Aérea nunca volará de nuevo. Hemos tenido militares asombrosos ahora (...) solo pueden decir que se rinden, pero su economía realmente está en graves problemas. Es una economía muerta".

En la misma conferencia de prensa, Trump afirmó que mantuvo una "conversación muy buena" con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que hablaron más de Ucrania que de Irán.

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"Hablamos más sobre la guerra en Ucrania", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

Según el mandatario norteamericano, Putin quiere "ayudar" a poner fin al conflicto de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, pero que él le pidió al líder ruso que primero ponga fin a la invasión de Ucrania.

La conversación también fue confirmada por el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quien añadió que la llamada duró más de 90 minutos y fue "franca y profesional".

Los presidentes "prestaron especial atención a la situación en Irán y en el Golfo Pérsico", detalló Ushakov.

Por otro lado, el funcionario ruso mencionó que Putin "subrayó las consecuencias inevitables y extremadamente perjudiciales no solo para Irán y sus vecinos, sino también para toda la comunidad internacional, si Estados Unidos e Israel recurrieran de nuevo a la acción militar".