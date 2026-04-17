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Viernes, 17 de abril de 2026
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Gustavo Petro

Petro confirma que visitará Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez y plantea polémica propuesta de cogobernanza entre el chavismo y la oposición

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
El mandatario colombiano propuso una cogobernanza entre el chavismo y la oposición antes de elecciones.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este viernes que se reunirá con la nueva cabeza del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

El mandatario confirmó que dicha reunión se llevará a cabo en Caracas, Venezuela, el próximo 24 de abril, en lo que sería la primera visita de un mandatario latinoamericano desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Tras la cancelación de una reunión previa en Colombia el mes pasado, "iré a Caracas el 24 de abril", declaró Petro a la emisora pública española RTVE y a la agencia de noticias EFE durante una entrevista en directo en Barcelona.

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"Si Mohammed no viene a verme, me voy a la montaña, y entonces iré a Caracas", dijo.

A su vez, Petro lanzó una polémica propuesta en el marco de una transición democrática en Venezuela. El mandatario colombiano propuso una cogobernanza entre el chavismo y la oposición antes de elecciones.

“Tienen que cogobernar un tiempo para darse confianza”, indicó Petro, según él, antes de unas elecciones en uno o dos años que sean “libres de verdad”.

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“Hacer algo que se hizo en Colombia para hacer la paz”, señaló. “Allá no hubo elecciones libres por dos razones, porque no dejaron participar a la oposición y porque no levantaron las sanciones”, subrayó.

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