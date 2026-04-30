Israel interceptó flotilla que intentaba llegar a Gaza y capturó a al menos 175 activistas

Israel interceptó frente a las costas de Grecia más de 20 barcos de una flotilla con ayuda para Gaza y capturó a al menos 175 activistas, a quienes está trasladando a su territorio.

"Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos (...) se dirigen ahora de manera pacífica a Israel", indicó la cancillería del Estado hebreo en un comunicado.

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Los organizadores de la flotilla,habían denunciado poco antes que embarcaciones militares israelíes los habían rodeado "ilegalmente" frente a las costas de la isla griega de Creta, en aguas internacionales.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza y han sido acusadas por la ONU y oenegés extranjeras de impedir el ingreso de bienes al territorio.

"A la hora en que publicamos este comunicado, al menos 22 de los 58 barcos de la flotilla fueron tomados por asalto por las fuerzas israelíes, en total violación del derecho internacional", afirmó la flotilla "Global Sumud", que partió en abril desde costas europeas.

La organización informó posteriormente en una videoconferencia que 211 personas fueron interceptadas, entre ellas 11 franceses, contrastando con las cifras israelíes.

Una fuente de la Guardia Costera griega dijo que en ese momento esa fuerza recibió una "señal de socorro", por lo que envió una embarcación a la zona, a 95 kilómetros de Creta.

"Una vez que la lancha patrullera llegó al lugar, se le informó de que nadie estaba en peligro y que no se requería asistencia", apuntó, al precisar que su "única jurisdicción (en aguas internacionales) es la de búsqueda y rescate".

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La flotilla partió en las últimas semanas de Marsella (Francia), Barcelona (España) y Siracusa (Italia).

Dos convoyes internacionales anteriores, con activistas como Greta Thunberg y algunas figuras de países latinoamericanos, habían sido interceptadas por la Armada israelí frente a las costas de Egipto y Gaza en 2025.

El abordaje de esos barcos por parte de las fuerzas israelíes fue calificado de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, y suscitó condenas a nivel internacional.