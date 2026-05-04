NTN24
Lunes, 04 de mayo de 2026
Lunes, 04 de mayo de 2026
Dictadura en Venezuela

Investigación da a conocer que Tarek William Saab hizo interrogatorios ilegales para obtener el paradero de María Corina Machado y de las actas del 28 de julio

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El reportaje sostiene que varios prisioneros políticos fueron forzados a dar información.

De acuerdo con la investigación del medio de comunicación La Gran Aldea, el exfiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab, efectuó interrogatorios ilegales para obtener falsas acusaciones contra María Corina Machado.

o

Asimismo, la averiguación sostiene que varios presos políticos fueron forzados a dar información sobre el paradero de la líder democrática, mientras se encontraba en la clandestinidad en Venezuela. Saab también buscaba la ubicación de las actas del 28 de julio.

La crónica publicada por el periodista Alejandro Hernández habla del brutal interrogatorio en El Helicoide.

o

En medio del acto irregular, Saab habría intentado, entre gritos y amenazas, forzar a los opositores Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Freddy Superlano a firmar confesiones falsas.

De acuerdo con el texto, los opositores fueron sacados de sus celdas a medianoche para ser interrogados por el colaborador de la dictadura.

Al respecto, el periodista Alejandro Hernández, se refirió a dicha investigación en el programa Club de Prensa de NTN24.

o

"Esto se da luego de las elecciones del 28 de julio luego de que Edmundo González Urrutia gana con más del 70% de los votos", dijo el entrevistado.

"Saab era el fiscal de Nicolás Maduro, fue un aliado que utilizó el chavismo para imputar y perseguir a los opositores", añadió.

Estas indagaciones resaltan el abuso de poder y los métodos de intimidación utilizados por el sistema judicial del régimen venezolano.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Régimen

Investigación

Tarek William Saab

María Corina Machado

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Dónde están los medicamentos de Estados Unidos para los pacientes en Venezuela? Hubo fotos y aplausos, pero las cajas no aparecen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Por primera vez, EE. UU. tiene una administración que ha comprendido la naturaleza de la amenaza de Cuba": experto analiza la advertencia de Trump al régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Investigación da a conocer que Tarek William Saab hizo interrogatorios ilegales para obtener el paradero de María Corina Machado y de las actas del 28 de julio

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

EE. UU. lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de serias amenazas de Irán

Protestas en Bogotá - AFP
Colombia

"Una orquestación criminal para afectar la democracia": Diego Molano frente a sentencia del Tribunal de Bogotá sobre 'estallido social' de 2021

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pronuncia unas palabras tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid-Foto: EFE/Canva
Transición democrática

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ecuador creará una megacárcel con características similares al CECOT - Foto: AFP
Ecuador

Inspirada en el CECOT de El Salvador, Ecuador anunció la creación de una megacárcel para combatir la criminalidad

Nicolás Maduro Guerra - EFE
Nicolás Maduro Guerra

“Nicolacito por los menos tu papá tiene el privilegio de comunicarse contigo, nosotros no la tuvimos”: ex preso político venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio lidera negociaciones entre Israel y el Líbano - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio lidera el inicio de históricas conversaciones entre Israel y Líbano en Washington

Atentado en Colombia - Captura de video
Atentado

Violencia en Colombia: lo que se sabe de camión incinerado en la Vía Panamericana tras mortal atentado que dejó al menos 20 muertos

Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Hace unos días recibí el alta médica, estoy de vuelta, que no haya dudas": Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Marco Rubio lidera negociaciones entre Israel y el Líbano - Foto: AFP
Marco Rubio

Marco Rubio lidera el inicio de históricas conversaciones entre Israel y Líbano en Washington

Elon Musk - Foto EFE
Elon Musk

Documento revela que solamente Elon Musk podría despedir a Elon Musk de SpaceX

Atentado en Colombia - Captura de video
Atentado

Violencia en Colombia: lo que se sabe de camión incinerado en la Vía Panamericana tras mortal atentado que dejó al menos 20 muertos

Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González

"Hace unos días recibí el alta médica, estoy de vuelta, que no haya dudas": Edmundo González Urrutia, presidente legítimo de Venezuela

Teotihuacán (AFP)
Claudia Sheinbaum

Tiroteo en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán deja al menos un muerto y varios heridos

Estrecho de Ormuz - Foto AFP
Régimen de Irán

"El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal": régimen iraní responde amenazante al anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz

Manifestaciones en Venezuela - EFE
Venezuela

"Venezuela perdió el miedo, el miedo se cambió de acera": José Paulino Patines denuncia represión policial durante protesta laboral en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre