Investigación da a conocer que Tarek William Saab hizo interrogatorios ilegales para obtener el paradero de María Corina Machado y de las actas del 28 de julio

De acuerdo con la investigación del medio de comunicación La Gran Aldea, el exfiscal del régimen venezolano, Tarek William Saab, efectuó interrogatorios ilegales para obtener falsas acusaciones contra María Corina Machado.

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Asimismo, la averiguación sostiene que varios presos políticos fueron forzados a dar información sobre el paradero de la líder democrática, mientras se encontraba en la clandestinidad en Venezuela. Saab también buscaba la ubicación de las actas del 28 de julio.

La crónica publicada por el periodista Alejandro Hernández habla del brutal interrogatorio en El Helicoide.

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En medio del acto irregular, Saab habría intentado, entre gritos y amenazas, forzar a los opositores Perkins Rocha, Biagio Pilieri y Freddy Superlano a firmar confesiones falsas.

De acuerdo con el texto, los opositores fueron sacados de sus celdas a medianoche para ser interrogados por el colaborador de la dictadura.

Al respecto, el periodista Alejandro Hernández, se refirió a dicha investigación en el programa Club de Prensa de NTN24.

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"Esto se da luego de las elecciones del 28 de julio luego de que Edmundo González Urrutia gana con más del 70% de los votos", dijo el entrevistado.

"Saab era el fiscal de Nicolás Maduro, fue un aliado que utilizó el chavismo para imputar y perseguir a los opositores", añadió.

Estas indagaciones resaltan el abuso de poder y los métodos de intimidación utilizados por el sistema judicial del régimen venezolano.