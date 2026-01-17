NTN24
Sábado, 17 de enero de 2026
Sábado, 17 de enero de 2026
Cambio Climático

El cambio climático golpea al agro mundial y acelera la apuesta por la agricultura digital

enero 17, 2026
Por: Redacción Clic Verde
Programa: Clic Verde
Las pérdidas agrícolas causadas por desastres climáticos ya suman 3,26 billones de dólares en los últimos 33 años, según la FAO. Sequías, inundaciones y eventos extremos afectan la producción de alimentos, los ingresos rurales y la seguridad alimentaria, mientras la tecnología emerge como una herramienta clave para anticipar riesgos y reducir impactos, especialmente en América Latina.

El cambio climático se ha consolidado como uno de los principales factores de riesgo para el sistema alimentario global. De acuerdo con un reciente estudio de laOrganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las afectaciones al sector agrícola representan en promedio 99.000 millones de dólares al año, una pérdida equivalente al 4 % del PIB agrícola mundial. El análisis advierte que los impactos no se limitan a la producción, sino que repercuten directamente en la nutrición y en la estabilidad económica de las comunidades rurales.

En Clic Verde NTN24 el especialista en cambio climático de la FAO, Jorge Gutierrez plantea la magnitud del problema y la urgencia en nuevas formas de gestión. “Los desastres climáticos están afectando simultáneamente la producción de alimentos, los ingresos agrícolas y la seguridad alimentaria; por eso necesitamos herramientas que permitan anticiparnos y no sólo reaccionar” es por ello que la organización impulsa el uso de tecnologías digitales aplicadas a la agricultura como una estrategia de adaptación.

o

Desde Colombia, la FAO desarrolla un programa de digitalización agrícola que opera en tres escalas —macro, meso y micro— y que busca apoyar tanto a gobiernos como a productores. Entre las herramientas destacadas está WaPOR, una plataforma orientada a la gestión eficiente del recurso hídrico en contextos de creciente escasez.

No obstante, el especialista reconoce que el sector agrícola sigue siendo altamente vulnerable debido a la variabilidad climática y a la complejidad geográfica de la región. Fenómenos como El Niño y La Niña continúan alterando los ciclos productivos y desplazando temporadas tradicionales de lluvia y sequía.

En América Latina, el impacto es generalizado pero desigual. Sequías prolongadas han golpeado con fuerza a países como Chile y zonas del norte de Argentina, mientras que otras regiones enfrentan excesos de lluvia. Los cereales figuran entre los cultivos más afectados, y, según la FAO, el 74 % de los países de la región ya experimenta efectos significativos de la variabilidad climática, desbordados por el cambio climático.

Frente a este panorama, la FAO promueve plataformas de gestión de información que integran a productores, sector público, privado y tecnológico. “Estas mesas permiten combinar conocimiento local con ciencia climática y diseñar soluciones adaptadas a cada territorio”, destaca Gutiérrez. La evidencia demuestra que invertir en prevención es altamente rentable, ya que por cada dólar destinado a anticipar riesgos se pueden ahorrar hasta siete dólares en recuperación post-desastre.

En materia de financiamiento, aunque el contexto global es desafiante, se abren nuevas oportunidades para los países más vulnerables. Gutiérrez resalta la creación del Fondo de Pérdidas y Daños, así como otros mecanismos de financiamiento climático que permiten respaldar a los sectores más vulnerables.

Temas relacionados:

Cambio Climático

Ola de calor

Crisis ambiental

Medio Ambiente

Tecnología

Innovación

Agricultura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Francis L. Donovan y Donald Trump - Foto por AFP y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump nominó formalmente al teniente general Francis L. Donovan Como nuevo jefe del Comando Sur

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta

Diosdado Cabello y la congresista María Elvira Salazar. (EFE)
María Elvira Salazar

"Llevar a Diosdado Cabello ante la justicia no es venganza: es condición indispensable para una transición en Venezuela": congresista María Elvira Salazar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cantante español, Julio Iglesias | Foto: EFE
Acusaciones

Julio Iglesias responde a acusaciones de sus exempleadas en su contra: "me causan una gran tristeza"

Yeison Jiménez | Foto: AFP
Cantante

Reviven video en el que Yeison Jiménez cuenta que soñó tres veces que se accidentaba en un avión

Francis L. Donovan y Donald Trump - Foto por AFP y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump nominó formalmente al teniente general Francis L. Donovan Como nuevo jefe del Comando Sur

Serie A de Italia - Foto: EFE
Fútbol venezolano

La Serie A de Italia le dedicó un mensaje especial a un equipo del fútbol venezolano y las reacciones no se hicieron esperar: "Qué nivel"

Presos políticos en Venezuela | Foto: AFP
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma excarcelación de Didelis Raquel Corredor y de Antonio Gerardo Buzzetta

Radamel Falcao García, refuerzo de Millonarios 2026 - Foto: AFP
Liga BetPlay Dimayor

Falcao García, un jugador de la ‘Vinotinto’ y más: así se mueve el mercado de fichajes del fútbol colombiano

Foto: AFP
Nicolás Maduro

"Encabeza un gobierno corrupto e ilegítimo que, durante décadas, ha aprovechado el poder gubernamental para proteger y promover actividades ilegales, incluido el narcotráfico": revelan documento de acusación contra Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre